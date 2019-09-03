15 yılda iki çocuğunun müjdesini de aynı klinikte aldı

Diyarbakır’da yaşayan ve 15 yıllık çocuk özlemiyle birçok tüp bebek merkezlerine başvuran fakat çocuk sahibi olamayan Emine Çelik, iki çocuğunun müjdesini de aynı klinikte aldı.

Diyarbakır’da yaşayan ve 15 yıllık çocuk özlemiyle birçok tüp bebek merkezlerine başvuran Emine Çelik, 11 yıl önce ilk müjdeyi ve 15 yıl sonra ikinci müjdeyi aldı. Çocuk hasretiyle 11 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu klinikte ilk önce tüp bebek ile çocuk sahibi olan Çelik, 15 yıl sonra güncel akupunktur tedavisiyle ikinci çocuğuna gebe kaldı. 6 aylık bir tedavi uygulamasından sonra aynı klinikte ikinci kez müjdeli haberi alan Çelik ailesi çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Aynı çift 2. müjdeli haberi aynı klinikten aldı

Diyarbakır Tüp Bebek Kliniği Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 15 yıl içerisinde ayni çifte 2 defa müjdeli haberi vererek mutluluklarına ortak olduklarını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Emine Çelik 15 yıllık çocuk özlemiyle kliniğimize başvurdu, yumurta tembelliği nedeniyle tüp bebek tedavisi kliniğimizde oldu, tüp bebek tedavisi ile ilk çocuğu oldu. Bu hastada normal tüp bebek uygulaması yaptık ilk çocuk sahibi oldu ve daha sonra 2. çocuk için tekrardan kliniğimize başvurdu. Bizde bir çocuğu olduğu için ikinci çocuk için normal yollardan deneme kararı aldık. Çünkü bu hastaya daha önce baktığımızda yumurta rezervi zayıftı, bizde hastaya yumurta detoks ve akupunktur tedavisi uygulamaya karar aldık. Biz hastaya 6 ay boyunca akupunktur uyguladık, daha sonra hasta tüp bebek uygulaması yapmadan kendiliğinden spontane gebe kaldı. Bu da aile için müthiş bir keyif oldu, az maliyet, sıkıntı ve problemle çocuk sahibi olabildi. İlk çocuğu tüp bebek ikinci çocuğu ise akupunktur ile oldu, buda bizim için mutluluk kaynağı. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkesi çocuk sahibi etsin. Hastalara dikkat doğru hekim, teşhis ve tedavi çok önemli, güncel tedaviler uygulanarak başarıya daha çok ulaşıyoruz” dedi.

“Herkes benim gibi mutlu olur inşallah”

15 yılda 2 defa çocuk sahibi olan ve aynı klinikte müjdeyi alan Emine Çelik, herkesin de kendisi gibi mutlu olmasını diledi. Çelik, “11 yıl çocuğum olmuyordu, Hakan hocanın yanına gelerek normal yollardan çocuğum oldu. İkinci çocuğuma hamileyim, mutluyum Allah Hakan Hocadan razı olsun çok sevinçliyim, Allah’ın izniyle çocuğumu da kucağıma alacağım. Çok mutluyum herkes de benim gibi mutlu olur inşallah” diye konuştu.