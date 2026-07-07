15 yıl sonra Şam'a dönen 23 Suriye eseri: Mari heykelinden Palmira frizine

Fransa'daki Arap Dünyası Enstitüsü'nün 2011 yılında ödünç aldığı 23 benzersiz Suriye eseri, 15 yıl sonra başkent Şam'a geri döndü. Teslim, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'ye yaptığı resmi ziyaretle aynı güne denk geldi.

Tarih öncesi çağlardan İslam dönemine uzanan koleksiyon, Şam Ulusal Müzesi'nde düzenlenen törenle Suriye'ye teslim edildi. Törene, Paris'teki enstitünün başkanının da yer aldığı resmi Fransız heyeti katıldı.

Teslim töreni Şam Ulusal Müzesi'nde yapıldı

Eserleri, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Mesud Bedevi ile Müze İşleri Müdürü Ammar Kennavi teslim aldı. Tören, iki ülke arasındaki kültürel temasın somut bir adımı oldu.

Fransız heyetinin başkent Şam'daki katılımı, Macron'un ülkeye yaptığı resmi ziyaretle aynı güne denk geldi.

Mari heykelinden Rakka kapı paneline uzanan koleksiyon

İade edilen eserler arasında Mari Antik Kenti'nden bir tapınak heykeli yer alıyor. Koleksiyonda ayrıca Safaitik yazıtlar barındıran bir parça bulunuyor.

Palmira dönemine ait bir av sahnesini tasvir eden friz ve antik yazıtlar da koleksiyonda yer alıyor. Kasr el-Hayr el-Garbi'den gelen renkli fresk parçaları da öne çıkan eserler arasında.

Listenin son halkasında, Rakka'daki Caber Kalesi'nden getirilen bitkisel motifli oyma kapı paneli bulunuyor.

Planlanan iade savaş şartları yüzünden ertelendi

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, eserlerin iadesinin normal şartlarda 2014 yılında planlandığını açıkladı. Ancak süreç, geçmişteki savaş şartları ve güvenlik sorunları yüzünden ertelendi.

Genel Müdürlük, ülkeye yeniden güvenlik ve istikrarın gelmesiyle bu adımın atılabildiğini aktardı.

Kültür Bakanı Salih'ten yeni döneme güven mesajı

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, iadeye ilişkin şunları söyledi: "Suriye'nin istikrar ve bölgesel çözümlere odaklanmasıyla birlikte uluslararası açılım giderek artıyor. Batı, Suriye'deki dönüşümleri ve önümüzdeki dönemde iş birliği fırsatlarını yakından takip ediyor."

Bakan Salih, eserlerin ülkeye dönüşünün Suriye'deki yeni kültürel döneme duyulan güveni yansıttığını belirtti. Salih, Suriye'nin çoğulculuk ve farklılıklar konusunda en güzel örnekleri sergilediğini vurguladı.

Kaçak eserler için uluslararası iş birliği çağrısı

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan tüm Suriye eserlerinin iadesi için çağrı yaptı. Genel Müdürlük çağrısını uluslararası topluma, ilgili kurumlara ve yerel halka yöneltti.

Genel Müdürlük, kültürel kimliğin korunmasını bu iş birliğinin temel amacı olarak gösterdi. Haberdeki bilgiler Suriye Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih'in açıklamalarına dayanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Eserler kaç yıl sonra iade edildi? Enstitünün 2011'de aldığı 23 eser, 15 yıl sonra Şam'a döndü.

Teslim nerede yapıldı? Tören Şam Ulusal Müzesi'nde düzenlendi; eserleri Genel Müdür Dr. Mesud Bedevi ile Ammar Kennavi teslim aldı.

İade neden 2014'te gerçekleşmedi? Genel Müdürlük, savaş şartları ve güvenlik sorunları yüzünden sürecin ertelendiğini açıkladı.