15 yaşındaki sürücü yaptığı kazada hayatını kaybetti Amasya'da, kullandığı otomobilin takla atması sonucu sürücü koltuğunda oturan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ali Osman Gurbet'in kullandığı 05 DA 301 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı. Olay yerinde hayatını kaybetti Kazada sürücü Gurbet, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Umut Deniz yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gurbet'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.