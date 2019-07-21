15 yaşındaki sürücü yaptığı kazada hayatını kaybetti
Amasya'da, kullandığı otomobilin takla atması sonucu sürücü koltuğunda oturan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.21 Temmuz 2019 Pazar 17:13
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ali Osman Gurbet'in kullandığı 05 DA 301 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kazada sürücü Gurbet, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Umut Deniz yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gurbet'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
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