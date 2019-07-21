0553 313 94 23

15 yaşındaki sürücü yaptığı kazada hayatını kaybetti

Amasya'da, kullandığı otomobilin takla atması sonucu sürücü koltuğunda oturan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:13
15 yaşındaki sürücü yaptığı kazada hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ali Osman Gurbet'in kullandığı 05 DA 301 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada sürücü Gurbet, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Umut Deniz yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gurbet'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:13
  1. Amasya
  2. Umut Deniz
  3. Ali Osman Gurbet
  4. çöp konteyneri
  5. Suluova Devlet Hastanesi
  6. 112 Acil Sağlık ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli Karaman'da
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli Karaman'da
    2. İdlib’de hava saldırısı: 9 sivil öldü
    3. Otomobilin çarptığı adam ambulans..
    4. 3 bin metre engelli yarışlarında Murat..
    5. Yer: Adıyaman! Önce öpüp kokladılar,..
    6. Fenerbahçe, kamp için Avusturya'ya..
    7. Vali, Belediye Başkanı ve çok sayıda..
    8. Kendisini belediyeye müdür olarak..
    9. Ve Elif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti
    10. İran açıkladı! "ABD'li ve yabancı..
    11. Çeşme’de "Ata’ya Saygı" etkinliği..
    12. Küçükçekmece Gölü’nde kaybolan kadının..
    13. Abdulkadir Konukoğlu "Anadolu'nun en..
    14. Japonya’da seçimlere katılım yüzde..
    15. İran'dan "ABD ve yabancı ülke..
    16. Lufthansa, Kahire uçuşlarına yeniden..
    17. Merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı
    18. Düzce’de selin vurduğu köylerde 74..
    19. Bebeklerini camiye bırakan çift..
    20. Yunanistan'a geçmeye çalışan 24 göçmen..
    21. Silivri’de tadilat yapılan evin çatı..
    22. AK Partili Gündoğdu: “Üretici bahçeye..
    23. FOX'tan İsmail Küçükkaya ve ayrılık..
    24. Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep’te
    25. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
    26. 15 yaşındaki sürücü yaptığı kazada..
    27. Azeri uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
    28. Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Manisa’da gölete düşen ikiz kardeşler..
    30. Tartıştığı kız kardeşini sokak..
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci