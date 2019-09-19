0553 313 94 23

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak öldürdü

Dominik Cumhuriyeti’nde 16 yaşındaki bir genç, tutup havuza fırlattığı ve havuzdan çıkmasına izin vermediği 15 yaşındaki arkadaşını suyun altında tutarak ölümüne neden oldu.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:51
15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak öldürdü

Başkent Santa Domingo’daki Pantoja bölgesinde, hafta sonu havuza giden 15 yaşındaki Nairobi Montés, havuz kenarında durduğu sırada 16 yaşındaki arkadaşı tarafından havuza fırlatıldı. Ancak, Montes havuzdan çıkmaya çalıştığı sırada genç adam tarafından tekrar havuza atıldı.

Montesi havuza fırlatıp kendi de atlayangenç, bir süre genç kızın kafasını suyun altında tutarak, arkadaşının ölümüne neden oldu.

Havuzun güvenlik kamerası tüm olayı dakika dakika kaydetti. Adı polis tarafından gizli tutulan genç tarafından defalarca havuza itilen genç kız, su yutmaya başladı.

Genç kızın kafasına bastırarak suyun altına iten adam dakikalarca genç kızı suyun içinde tuttu. Genç, bir süre sonra vücudu yüzeye doğru süzülen genç kızın üstüne atlayarak, tekrar kızı su altına itti.

Görüntülerde havuz kenarına dayanmış duran gencin, kızın vücudunu su altında tutuğu görüldü. Su altında fark edilmeyen genç kızıncansızbedeni, havuzdaki bir başka kişi tarafından fark edilerek, havuzdan çıkartıldı.

Genç kızın ölümünden sorumlu gencin de, kızın sudan çıkarılmasına yardım ettiği görüldü.

Montes’in fotoğrafı bulunan tshirtle cenazesine gitti

Yerel basına konuşan kızın ailesi, şüpheli gencin, Montes'eaşık olduğu ve kızı takibe aldığını belirtti. Görgü tanıkları da olay günü genç adamın kıskançlıkkrizine girdiği için sürekli genç kızla tartıştığını ileri sürdü.

Ayrıca, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan gencin, üzerinde Montes’in fotoğrafı bulunan bir tshirtle, Montes’in cenazesine katıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:51
  1. Başkent Santa Domingo
  2. Pantoja bölgesi
  3. havuzda ölüm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Izgara somon nasıl yapılır?
    1. Izgara somon nasıl yapılır?
    2. Sözde haber sitesi Bianet'ten küstah..
    3. TEKNOFEST'te sergilendi! Tam şarjla..
    4. Hollandalı futbolcu silahlı saldırıya..
    5. Gündemi sarsacak detay ortaya çıktı!..
    6. Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e tepki!..
    7. Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan:..
    8. İstanbul'da feci olay! Korkunç şüphe
    9. Süleyman Atlı finale yükseldi
    10. BAE Uluslararası Deniz Güvenliği..
    11. Babaya satırlı işkence! Tutuklandı...
    12. Akhisarspor’dan Fenerbahçe'ye! Yaşları..
    13. Hollandalı futbolcu arabasında..
    14. YPG/PKK'dan, Esed rejimine petrol..
    15. Sergen Yalçın: Kazanmak için elimizden..
    16. Zidane PSG mağlubiyetini..
    17. 'Muriqi, Avrupa'ya giderse yüzde 15..
    18. Evrak imzaladı hayatı karardı!
    19. Yargıtay eski üyesi Ahmet Toker'in..
    20. Rize'de uyuşturucu satıcılarına..
    21. Sular çekilince tarihi köprü ortaya..
    22. Bakan açıkladı! Sözleşmeli personele..
    23. Suudi Arabistan'a saldırıda..
    24. Merkez Bankası'ndan enflasyon..
    25. MHP’den istifalarla ilgili önemli..
    26. Roma'da istenmiyordu Galatasaray'ın...
    27. İran'la, Suudi Arabistan arasında..
    28. Şüpheliler 32 adet sahte 50 TL ile..
    29. Bakan Soylu açıkladı: PKK'ya soğuk duş!
    30. Kritik görüşme öncesi Erdoğan'ın planı..
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!