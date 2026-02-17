  • İSTANBUL
Çarptığı bebeği ölüme terk edip kaçmıştı! Katil motosiklet sürücüsü yakalandı

Adana’da insanlıktan nasibini almamış bir motosiklet sürücüsü, yaya geçidinde bebek arabasına çarparak 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih’i hayattan kopardı. Polis memuru bir babanın evladı olan minik yavru toprağa verilirken, olay yerinden kaçan vicdansız sürücü polis kıskacıyla yakalandı.

Adana’da yaşanan ve yürekleri dağlayan kaza haberi, yolların magandalara teslim edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaya geçidini hiçe sayan bir motosikletli, 1,5 yaşındaki masum yavruyu hayattan koparırken, olay yerinden kaçarak insanlığını da geride bıraktı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü yakaladı.

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 15 Şubat'ta Hilal Öztürk, bebek arabasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Erman K'nin kullandığı motosiklet bebek arabasına çarptı.

Kazada ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bebeğin cenazesi yakınlarınca Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Buradaki cenaze törenine katılan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vefat eden bebeğin polis memuru olan ve Ankara'da görevli babası Mustafa Kemal Öztürk'e başsağlığı diledi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Erman K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

