1,5 trilyon fit küp doğal gaz! Resmen duyurdular

Malezya petrol şirketi Petroliam Nasional Bhd (Petronas) ve ABD merkezli ortağı Hess Corp, Faz 3 projesinde ilk doğal gaz üretimini gerçekleştirdi. Söz konusu projedeki 10 doğal gaz sahasından tahmini brüt geri kazanılabilir 1,5 trilyon fit küp gaz elde edilmesi bekleniyor.

Ulusal petrol şirketine göre, 26 Eylül Pazartesi günü Malezya Yarımadası'nda Petroliam Nasional Bhd (Petronas) ve ABD merkezli ortak girişimi (JV) ortağı Hess Corp, kısa bir süre önce kıyıdan 290 kilometre uzakta bulunan Block PM302'de Kuzey Malay Havzası (NMB) Faz 3 projesinde ilk gaz üretimini gerçekleştirdi. Petronas yaptığı açıklamada, "Block PM302, Hess Corp'un yan kuruluşu Hess Exploration and Production Malaysia BV tarafından %50 iştirak hissesi ile, kalan %50'ye sahip olan Petronas Carigali Sdn Bhd ile ortaklaşa işletilmektedir." dedi.

2019 yılında onaylanan NMB Faz 3 projesi hakkında Petronas, "Blok PM302'den günde 100 milyon fit küp (MMscfd) doğal gaz tedariki ekleyen ve toplam üretimi 400 MMscfd'ye getiren yeni Bergading-B Kuyu Başı Platformunun kurulumunu içeriyor." ifadelerini kullandı.

Petronas Malezya Petrol Yönetimi (MPM) Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohamed Firouz Asnan yaptığı açıklamada, Hess Corp ve Petronas'ın tam potansiyelini ortaya çıkarmak için NMB projesini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Ayrıca Asnan "Bu, her iki ortak için de önemli bir kilometre taşı, çünkü NMB Faz 3 projesi, Malezya Yarımadası'nın artan talebin ortasında gaz arzını sürdürmenin anahtarıdır. Pandemi sırasında zorlukların üstesinden gelmek için Block PM302 tarafları ve hizmet sağlayıcıları arasındaki yakın işbirliği, Malezya yukarı akış ekosisteminin genel direncini yansıtan bu başarılı tamamlamayı sağladı." dedi.

1,5 trilyon fit küp doğal gaz

PM302 ve PM325 bloklarından oluşan NMB projesi, tahmini brüt geri kazanılabilir kaynağı 1,5 trilyon fit küp doğal gaz ve 20 milyon varilden fazla kondensat ile keşfedilen 10 doğal gaz alanından oluşan uzun ömürlü bir doğal gaz varlığı bulunuyor.

Malezya Yarımadası açıklarında bulunan Kangsar doğal gaz sahası 2018'de keşfedildi. Ayırıca ilk gazın 2022'nin üçüncü çeyreğinde hedeflenmesiyle yakın zamanda onaylanmış NMB Faz 4A gelişiminin bir parçasıdır. Sahanın geliştirilmesi için ise, Hess Malaysia ve Petronas Carigali geçen yıl birleştirmek için bir anlaşma başlığı imzaladı.

Petronas, MPM aracılığıyla Malezya'daki petrol kaynaklarının koruyucusudur. Bu yetki ile MPM, Malezya'daki petrol düzenlemelerini yönetir ve ülkedeki arama ve üretim faaliyetlerinin yönetimini sağlar.

Kaynak: Star Gazetesi