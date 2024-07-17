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Medya 15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ’deki büyük kavga! Hande Fırat'tan, Türkiye'yi sarsacak uyarı
Medya

15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ’deki büyük kavga! Hande Fırat'tan, Türkiye'yi sarsacak uyarı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:10:00 -
15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ’deki büyük kavga! Hande Fırat'tan, Türkiye'yi sarsacak uyarı

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, FETÖ içindeki büyük kavgayı ve Fetullah Gülen'in sağlık durumunu ele aldı. Gülen'in sağlık sorunlarının ağırlaştığını belirten Fırat, örgütün bölünmüş durumda olduğunu ifade etti. ABD'deki okullardan gelen paranın örgüt içinde kavgaya sebep olduğunu yazan Fırat, örgütün Türkiye'de etkisini kaybettiğini, ancak ABD ve Avrupa'da rahatça yaşadığını belirtti. İşte Hande Fırat'ın yazısı:

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, FETÖ içindeki büyük kavgayı ve Fetullah Gülen'in sağlık durumunu ele aldı. Gülen'in sağlık sorunlarının ağırlaştığını belirten Fırat, örgütün bölünmüş durumda olduğunu ifade etti. ABD'deki okullardan gelen paranın örgüt içinde kavgaya sebep olduğunu yazan Fırat, örgütün Türkiye'de etkisini kaybettiğini, ancak ABD ve Avrupa'da rahatça yaşadığını belirtti. İşte Hande Fırat'ın yazısı:

"Bir süredir FETÖ içindeki kavga, elebaşının kandırılarak, Pensilvanya’daki çiftlikten çıkarılması herkesin malumu.

Peki Türkiye’de etkisini yitiren ama ABD ve Avrupa’da rahat rahat yaşayan terör örgütünün içindeki kavganın nedenleri neler?

ABD’DEKİ OKULLARDAN TERÖR ÖRGÜTÜNE AKAN PARA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- FETÖ elebaşının sağlık durumu ağırlaşıyor. Böbrek, şeker gibi hastalıkların yanında demans hızla ilerliyor. Edinilen bilgilere göre elebaşı Fethullah Gülen’e yanındakiler sürekli çocukluk anılarını anlattırıyorlar.

- Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı...

- Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.

- Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var.

- Türkiye’den bir para akışı yok. Türkiye’den yeni eleman da devşiremiyorlar.

- Örgüt Türkiye’de hareket etme yetisini kaybetti. Ancak hâlâ kripto elemanları bulunuyor. Bu kripto elemanlar için ise devletin tüm kurumları teyakkuzda."

 

 

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