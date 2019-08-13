0553 313 94 23

15 Temmuz'un en kritik belgesi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün kasasından çıktı

FETÖ'nün 2016 yılında gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 sene önce bir kurmay albayın kod isim verilerek emniyete verdiği ifadeler, kalkışmanın en önemli isimlerinden Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün kasasından çıktı.

13 Ağustos 2019 Salı 14:06
15 Temmuz'un en kritik belgesi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün kasasından çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ’nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün odasındaki kasadan çıkan belgeler, örgütün uzun süre TSK’daki yapılanmasını ve kalkışma planlarını nasıl gizlediğini ortaya çıkardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaparken Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine giren bir kurmay albay, 23 Temmuz 2015’te, yani darbe girişiminden tam bir sene önce, İstanbul’da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Kod isim verilerek ifadesi alınan kurmay albay, TSK’daki Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerle ilgili bildiklerini anlattı. Emniyette 'mülakat raporu' olarak alınan ifade, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstihbarat Daire Başkanlığı’na gönderildi. Ancak hiçbir işlem yapılmayan bu belgenin, 15 Temmuz’dan sonra kanlı kalkışmanın en önemli isimlerinden Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün kasasından çıktığı öğrenildi.

Örgüt elebaşını ziyarete gidenleri anlattı

Kurmay albay ifadesinde görev yaptığı yıllar boyunca örgütle ilgili olduğunu düşündüğü olaylara şahit olduğunu anlattı. Birlikte görev yaptığı şahıslardan kimlerin bu örgüte mensup olduğunu tahmin edebildiğini söyleyen kurmay albay, arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı isim listelerini de sundu. Listelerin hazırlanmasında emekli askeri hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’un da payının büyük olduğunu belirtti. Listelerde isimleri geçen bazı kişilerin eşlerinin, KPSS sınavlarında 100 puan aldığı duyumlarından, bazı eşlerin örgüt içinde 'abla' konumunda olduğunu da belirtti. Verdiği bazı isimlerin Deniz Kuvvetlerinde tayinleri düzenlediğini, örgüt içinde etkin konumda olan kişiler olduğunu da ifade eden kurmay albay, dikkat çekici bir olay anlattı. FETÖ'den yargılanan Deniz Kurmay ve Tuğamiral'in ABD’de kurs gördükleri dönemde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i ziyarete gittiklerini, yanlarında gemi komutanı Albay'ın da olduğunu anlattı. Fetullah Gülen’in kendilerine hediye vermek istediğini, Albay'ın hediyeyi reddettiği, arkadaşlarına da böyle bir ortamda bulunmak istemediğini söylediğini anlatan kurmay albay, bu olaydan sonra bir süre onun aleyhine de faaliyet gösterdiklerini, fakat çok üzerine gitmediklerini söyledi.

Komutana piyasaya çıkmamış kitap hediye etti

Gemi komutanı Albay ile görüşülürse yardımcı olabileceğini de belirten kurmay albay, Gülen’in hediyelerinden birinin de 'Işık Orduları Komutanı' adlı piyasada olmayan bir kitap olduğunu da anlattı. Albay’ın bu kitabın kendisinde olmadığını söylediğini de paylaştı. Gülen’in piyasaya çıkmamış Işık Orduları Komutanı kitabın içeriği ve hangi amaçla komutana verdiği tespit edilemedi.

Kurmay albayın mülakat raporu ve verdiği isimler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na gönderildi. Bu aşamadan sonra ifade ve belgelerin FETÖ üyesi polisler tarafından sümen altı edildiği ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ üyesi Mehmet Partigöç’ün kasasından çıktığı belirtildi. Partigöç sorgusunda, kasasında ele geçen ifade ve belgelerle ilgili ise bilgi vermedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:06
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. FETÖ
  3. Yurtta Sulh Konseyi
  4. eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç
  5. TSK
  6. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  7. Ergenekon operasyonu
  8. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
  9. Paralel Devlet Yapılanması (PDY)
  10. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  11. Tuğgeneral Mehmet Partigöç
  12. İstihbarat Daire Başkanlığı
  13. Kurmay albay
  14. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
  15. KPSS sınavları
  16. Fetullah Gülen
  17. Işık Orduları Komutanı
  18. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    1. Büyük kutlamanın ayrıntıları belli..
    2. Yusuf Kavaklı'dan sert tepki!..
    3. Beşiktaş'ta forma numaraları..
    4. Bodrum'da fiyatların yüksek olduğu..
    5. Periferik arter hastalığı nedir?..
    6. Liverpool ve Chelsea taraftarlarının..
    7. Bakan Gül, Grekoromen Güreş Milli..
    8. Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi
    9. Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
    10. Kurban Bayramında yapılması gereken..
    11. Karaman'da can pazarı! Çok sayıda..
    12. Rusya: "Suriye Anayasası Komisyonunda..
    13. Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu
    14. Kunduz Festivali’nde sağlık hizmeti
    15. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    16. Ege’nin spor tesisleri baştan sona..
    17. Evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk..
    18. Kurban Bayramı hipertansiyon,..
    19. İngiltere’de işsizlik oranı açıklandı!
    20. Binali Yıldırım, Akçakoca'da..
    21. Su sporları istasyonlarında bayram..
    22. Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat
    23. İncelediği av tüfeği ölümüne neden oldu
    24. Eğitimci ve gazeteci Keskin’e..
    25. Karlıova’da bayram denetimleri
    26. Cam terasta 450 metre yükseklikte bayram
    27. Kurban çadırları bir yandan..
    28. Karaman'da trafik kazası: 10 yaralı
    29. Tire Kaymakamı Tanrıseven’den sürücü..
    30. Otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 1..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'