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Gündem “15 Temmuz’u Gülen bilmiyordu” yalanı patladı! “Dudağı kulağıma değerek fısıldadı…”
Gündem

“15 Temmuz’u Gülen bilmiyordu” yalanı patladı! “Dudağı kulağıma değerek fısıldadı…”

Yeniakit Publisher
2024-06-04 12:29:00 -

Son 2 haftadır gündemde tutulmaya çalışılan, “FETÖ Cuntası Kalkışmasından teröristbaşı Gülen’in haberi yoktu” yalanını, teröristbaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen anlattıklarıyla yalanladı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, katıldığı YouTube yayınında, son 2 haftadır gündemi meşgul eden, “FETÖ Cuntası Kalkışmasından teröristbaşı Gülen’in haberi yoktu” söylemleri hakkında konuştu.

Fetullah ile yaptığı görüşmeyi anlatan Ebuseleme Gülen, teröristbaşının kulağına kadar eğildiğini ve fısıldayarak, “Yakında tüm kurumlar el değiştirecek” dediğini anlattı.

Aynı zamanda yeğen Gülen, “Yanından çıktık dört üst düzey imam TSK’daki paşa ile görüntülü darbe konuşması yaptı” bilgisini verdi.

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