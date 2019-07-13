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15 Temmuz'u böyle istismar ettiler! Telefonunuza gelen bu mesaja dikkat

Dolandırıcılar 15 Temmuz hain darbe girişimini kirli oyunlarına ortak etmeye başladı. Bazı vatandaşların telefonlarına gelen "15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle 15 GB hediye internet kazandınız" mesajı sonrası bilişim uzmanları kritik uyarıyı yaptı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:07
15 Temmuz'u böyle istismar ettiler! Telefonunuza gelen bu mesaja dikkat

Vatandaşların telefonlarına, "15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle 15 GB hediye internet kazandınız" mesajı geldi. Konuyu sosyal medyada paylaşan kullanıcılara Bilişim Suçları Uzmanı İsa Altun'dan cevap geldi. Altun, mesajın bir tuzak olduğunu ve vatandaşların kişisel hesaplarını çalmaya yönelik bir dolandırıcılık hizmeti olduğunu belirterek, “Vurguncular bu yöntemle hesapları boşaltıyor” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kullanan dolandırıcılar, vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderdi. “15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle 15 GB internet sen de tıkla, soruyu cevapla 15 GB kazan” ifadelerinin yer aldığı SMS'i okuyan vatandaşlar, konuyu sosyal medyada paylaşarak diğer vatandaşları da dikkatli olmaları yönünde uyardı.

"Linke tıkladığınızda hesaplarınızı boşaltıyorlar"

Konu ile ilgili konuşan Bilişim Suçları Uzmanı ve emekli polis İsa Altun, bunun bir vaat tuzağı olduğunun altını çizerek, “Gönderdikleri linke tıkladığınızda virüs cihazınıza bulaşıyor ve cep telefonunuzdaki kişisel bilgilere ulaşabiliyor. Bankaların telefon uygulamaları yüklü olan telefonlara sızarak hesapları boşaltıyorlar ve vurgun yapıyorlar. Her zaman söylerim, eğer internette bir şey ücretsiz ise bu her zaman tuzaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:07
  1. 15 Temmuz
  2. dolandırıcılar

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