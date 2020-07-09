15 Temmuz'dan önce mi açılacak! “Danıştay Ayasofya kararını o tarihte açıklayacak”

Danıştay’ın Ayasofya Camii ile ilgili vereceği karar dört gözle bekleniyor. Konuya dair çeşitli açıklamalar gelirken, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi konuya dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Selvi’nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Sosyal medyada Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar verdiği haberleri dolaştı.

Değerli hukukçulardan oluşan Danıştay 10. Daire’nin usul ve esasa ilişkin bir hata yapmamak için kılı kırk yardığı anlaşılıyor, doğru olan da bu. Verecekleri kararın hukuki temellerinin sağlam olmasına özen gösteriyorlar. Çünkü bu karar aynı zamanda tarihe mal olacak.

Ayasofya konusunda siyasi konjonktür müsait. Kamuoyu ise tarihi bir hatanın düzeltilmesini bekliyor. Bu aşamada “Ayasofya siyasete açılıyor” şeklindeki yaklaşımları da yanlış buluyorum. Tam aksine, Ayasofya cami olarak ibadete açılırsa, işte o zaman siyasete kapatılmış olacak. Çünkü Ayasofya 24 Kasım 1934 tarihinde müzeye dönüştürüldüğü günden bu yana zaten siyasete açılmıştı. 1950’den bu yana seçim meydanlarında “Ayasofya’nın zincirleri kırılacak” sloganları eksik olmadı. Çünkü o karar milletin vicdanına sığmadı. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetine uygun olarak ibadete açıldığı zaman, siyasi bir koz olmaktan çıkacak. Çünkü mağduriyet ortadan kalkacak. Hem ayrıca yarın seçim mi var? 2023’te yapılacak olan seçime kadar daha 3 yıl var. Bakalım o zamanın siyasi konjonktür nasıl oluşacak? Seçmen 3 yıl sonra Ayasofya’ya göre mi oy kullanacak?

10 Temmuz’da açılanması bekleniyor

Sosyal medyada Danıştay’ın ‘Ayasofya’nın cami olarak açılmasına karar verdiğine’ dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay’ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Cami olarak ibadete açılması kararı alınmış

Ancak Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği karar verdi. Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor.

Danıştay 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde yarın tarihi bir gün.

Numan Kurtulmuş: İnşallah 15 Temmuz'dan önce açılır

Selvi'nin yazısı büyük yankı uyandırdı.

Dün de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulunmuştu. Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." demişti.