15 Temmuz'da kapılar ücretsiz açılıyor: Kayseri Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda özel günlerde ücretsiz bir şekilde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açacak.

153 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, ücretsiz ziyaret uygulaması ile çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara birçok hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı sunacak.

Ev sahipliği yaptığı tüm hayvanların aşı ve koruyucu uygulamaları veteriner hekimler gözetiminde düzenli olarak yapılan Hayvanat Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ziyaretçilerini bekliyor.