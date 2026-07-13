  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Allah’ın ayetlerinden fasıklar rahatsız olur Özgür’ün kirli planı Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı FETÖ’nün iletişim şifrelerini bir de böyle okuyun! İşte ByLock hiyerarşisi İki bakanlık açıklama yaptı: 81 ilde devasa operasyon başladı! 13 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi İran’dan ABD'ye tepki! Barış çabaları boşa çıkarıldı Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var CENTCOM duyurdu! İran’a saldırı dalgası İran’dan Guterres’e tepki! Kendimizi savunduğumuz için suçlanıyoruz
Gündem 15 Temmuz'da kapılar ücretsiz açılıyor: Kayseri Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Gündem

15 Temmuz'da kapılar ücretsiz açılıyor: Kayseri Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
15 Temmuz'da kapılar ücretsiz açılıyor: Kayseri Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak. Vatandaşlar, aileleri ve çocuklarıyla birlikte 153 farklı türden yaklaşık bin 600 hayvanı yakından görme fırsatı yakalayacak.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda özel günlerde ücretsiz bir şekilde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açacak.

153 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, ücretsiz ziyaret uygulaması ile çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara birçok hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı sunacak.

 

Ev sahipliği yaptığı tüm hayvanların aşı ve koruyucu uygulamaları veteriner hekimler gözetiminde düzenli olarak yapılan Hayvanat Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Erciyes 1850 rakımda güç deposu: 3 ülkeden 40'a yakın takım Kayseri'de kamp yapıyor
Erciyes 1850 rakımda güç deposu: 3 ülkeden 40'a yakın takım Kayseri'de kamp yapıyor

Aktüel

Erciyes 1850 rakımda güç deposu: 3 ülkeden 40'a yakın takım Kayseri'de kamp yapıyor

Kayseri OSB’de yeni dönem mesajı! 600 fabrika ruhsatına kavuştu
Kayseri OSB’de yeni dönem mesajı! 600 fabrika ruhsatına kavuştu

Kobi

Kayseri OSB’de yeni dönem mesajı! 600 fabrika ruhsatına kavuştu

Kayseri’nin sıfır atık vizyonunda tarihi adım! Emine Erdoğan’ın öncülüğünde büyük yol haritası açıklandı!
Kayseri’nin sıfır atık vizyonunda tarihi adım! Emine Erdoğan’ın öncülüğünde büyük yol haritası açıklandı!

Aktüel

Kayseri’nin sıfır atık vizyonunda tarihi adım! Emine Erdoğan’ın öncülüğünde büyük yol haritası açıklandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23