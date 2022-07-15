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Gündem 15 Temmuz’da inen maskeler!
Gündem

15 Temmuz’da inen maskeler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "15 Temmuz’da inen maskeler!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-07-15 10:34:00 -
15 Temmuz’da inen maskeler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından gerçek yüzlerin ortaya çıktığını belirtti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

15 Temmuz hain darbe girişimi ülkede birçok kişinin maskesini indiriverdi..

Atatürkçü/Kemalist generaller, “Bu orduya, bu askeri okullara, cumhuriyet karşıtı kimse giremez” derlerken..

Bir de baktık ki..

Askeri okul sınavlarında başarılı kabul edilenlerin % 80’den fazlası FETÖ’cü imiş..

Atatürkçü’lerin, Kemalistlerin uyuduklarını..

Eğer uyumuyor idiyseler..

O zaman da..

Renk değişikliğine girerek..

ABD emri altında Atatürkçü kimlik yaptıkları eski darbelerden farklı olarak..

Dini kisveli bir kimlik ile..

Ama yine ABD’nin emri altında, “Yurtta Sulh” adı altında, FETÖ’cü olarak darbeye kalkıştıklarını görmüş olduk..

Hukuk devleti olarak bize tanıtılan, bugün dahi “Türkiye’de hukuk yok” diyerek bize sopa sallamaya kalkan batılıların, hukuk adına hiçbir dertleri olmadığını gördük.

Yoksa, Türkiye’de darbeye kalkışıp, savaş uçağı ile kendi ülkesindeki polis teşkilatının bir birimini bombalayıp, 44 polisi birden şehit eden gözü dönmüş darbecileri, ABD niye koruyup kolluyor?

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Yorumlar

İ.Okan GÜNDÜRÜ

İŞİ YİNE ATATÜRKÇÜLERE BAĞLADINIZ YA VALLAHİ BRAVO, BİR DEFA BU KADAR DİNCİ HAİNİ ORDU İÇİNDE TUTAN SİYASİ İRADE KİM, MİT RAPORLARINI CİDDİYE ALMAYIP İŞLEM YAPMAYAN SİYASİ İRADE KİM.....HELAL OLSUN SİZE, DEVAM.....
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