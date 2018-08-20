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'15 Temmuz'da başaramadıklarını dövizle yapmaya çalışıyorlar'

Samsun'da temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Çiğdem Karaaslan açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:56
'15 Temmuz'da başaramadıklarını dövizle yapmaya çalışıyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz'da tankla, topla, tüfekle başarılamayanın bugün dövizle, kurla, dolarla yapılmaya çalışıldığı bir dönemin içinden geçiyoruz." dedi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve bazı partililerle bir kafede buluştu.

Karaaslan, AK Parti'de sekizinci kez Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine, üçüncü kez ise MYK'de genel başkan yardımcılığı görevine getirildiğini belirterek, bu görevlere kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Taşıdığı sorumluluğun büyük olduğuna işaret eden Karaaslan, "Taşıdığımız sorumluluğun büyüklüğü şehrimize karşıdır aynı zamanda. İnşallah yeni dönem olarak adlandırdığımız bu dönemde daha sıkı işbirlikleriyle daha güçlü iradeyle kazanacağımız hızla şehrimizin sorunlarına çözüm üretirken, bütün milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla birlikte aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için alınan kararların bir parçası olacağız." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlere az bir süre kaldığını dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu kez AK Parti'nin belki başlangıç noktası, en başarılı olduğu, en iyi yaptığı iş olan belediyecilik hizmetleri noktasında yeni bir dönem başlayacak. En büyük hizmet gönül kazanmaktır. O yüzden başta belediye başkanlarımız olmak üzere bu teşkilatın üyesi olma şerefini taşıyan bizler, bugünden sonra tıpkı daha önce olduğu gibi gönül kazanmak, gönül almak, gönüller inşa etme noktasında büyük bir çalışmaya ortak olacağız. Şehrimizi ilgilendiren her bir konuda ilgili bakanlarla çok hızlı sonuç almaya yönelik çalışmaları hayata geçireceğiz. AK Parti ailesi olarak yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatıdır. "

"15 TEMMUZ'DA YAPADIKLARINI DÖVİZLE YAPMAK İSTİYORLAR"

Karaaslan, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, bunun için birlik ve beraberliğin önem taşıdığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Buna 'kriz' diyenler mutlaka bir kez daha düşünmeliler. Çünkü krizler ülkede yaşanan birtakım sıkıntılar sonrası ortaya çıkar ama bugün biz bir saldırı altındayız. Tıpkı 15 Temmuz'da tankla, topla, tüfekle başarılamayanın bugün dövizle, kurla, dolarla yapılmaya çalışıldığı bir dönemin içinden geçiyoruz. O yüzden AK Parti kadroları olarak gerek genel merkezde gerek illerimizde, ilçelerimizde, her nerede görev yapıyorsak, her nerede bu sorumluluğun altına elimizi koyup 'biz de varız' dediysek bilelim ki dünden daha büyüktür bugün sorumluluğumuz. İnşallah Rabbim bize ömür verdikçe şehrimiz için, ülkemiz için devletimiz, bayrağımız ve aziz milletimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:56
  1. Çiğdem Karaaslan
  2. Samsun Büyükşehir Belediyesi
  3. Zihni Şahin
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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