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15 Temmuz'da bankalar, hastaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil

15 Temmuz 2019 resmi tatil ilan edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi, bu nedenle aynı zamanda resmi tatil oldu. 15 Temmuz resmi tatil edilmesinin ardından vatandaşlar banka, hastane gibi kurumların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 15 temmuzda banka ve hastaneler açık mı?

14 Temmuz 2019 Pazar 23:51
15 Temmuz'da bankalar, hastaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil

15 Temmuz 2019 resmi tatil ilan edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi, bu nedenle aynı zamanda resmi tatil oldu. 15 Temmuz resmi tatil edilmesinin ardından vatandaşlar banka, hastane gibi kurumların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 15 temmuzda banka ve hastaneler açık mı?

15 Temmuz Pazartesi günü şehitler anılacak. Bugünün resmi tatil ilan edilmesinin ardından vatandaşlar “15 Temmuz’da bankalar, PTT, hastaneler ve eczane açık mı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM’de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 Temmuz'da banka ve hastaneler açık mı?

15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak. Çoğunlukla nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubeleri açık olacak, diğerlerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar da kapalı olacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:51
  1. Ankara
  2. 15 temmuz
  3. 15 temmuz resmi tatil
  4. yarın bankalar açık mı
  5. yarın hastaneler açık mı
  6. 15 temmuz bankalar açık mı
  7. 15 temmuz hastaneler açık mı

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