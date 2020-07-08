15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?

'15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?' sorusuna yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'İnsallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz' dedi.

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Anket sonuclarına göre Ak partinin oy kaybetmesi) Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. Ak parti en yakın siyasi rakibiyle arasında nerdeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir destegi söz konusudur. Ak partinin oy kaybı söz konusu degildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.