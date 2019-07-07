0553 313 94 23

15 Temmuz’a ‘şov’ demişti... Kültür Bakanlığından Sıla’ya ödül gibi konser!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kafalayarak bakanlığı gayrımeşru ilişkisine paravan yapan şarkıcı Sıla, şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığını kafakola aldı. 15 Temmuz’a ‘şov’ diyen Sıla, darbe girişiminin yıl dönümünde bakanlık desteğiyle düzenlenen konserden cebini dolduracak.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:27
15 Temmuz’a ‘şov’ demişti... Kültür Bakanlığından Sıla’ya ödül gibi konser!

 yeniakit.com.tr  özel haber  15 Temmuz işgal ve darbe girişimi 3’üncü yıl dönümünde tüm yurtta lanetlenip o gece verilen 251 şehit dualarla anılırken Kültür Bakanlığından skandal niteliğinde bir adım geldi. Son yıllarda sürekli olarak skandallarla gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu, ‘şov’ olarak nitelediği 15 Temmuz’un yıl dönümünde Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği konserlerde boy gösterecek.

Bakanlıklar Sıla’ya hizmet için yarışıyor!

Ahmet Kural’dan olaylı boşanma sürecinde oynadığı mağdur rolüyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kafalayarak bakanlığı gayrımeşru ilişkisine paravan yapan ve bu sayede mahkemede dava kazanan Sıla, şimdi de Kültür Bakanlığını kafakola aldı. Skandalların şarkıcısı Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, İstanbul Modern Devlet Folk Müziği Topluluğu ile birlikte 16 Temmuz Salı akşamı Çeşme Antik Tiyatro’da sahne alacak. Sıla, bu sayede binlerce TL’yi cebine indirecek.

Bakanlık ‘Şov’u konserle ödüllendirdi

Sıla Gençoğlu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından millet-devlet-ordu kaynaşmasının bir yansıması olarak düzenlenen ve milyonların katıldığı Yenikapı Mitingi için ‘şov’ tanımlamasında bulunarak "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın milletin değerleriyle açıkça alay eden Sıla’ya, hem de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde konser tahsis etmesi büyük tepki topladı. Bu durum, bakanlığın Sıla’yı ödüllendirmesi şeklinde yorumlandı.

Açıkça ikiyüzlülük yaptı

7 Ağustos’taki Yenikapı mitingi için kullandığı ‘şov’ lafı ile büyük tepki çeken Sıla, toplumun kendisine gösterdiği tepkinin akabinde darbenin 1’inci yıldönümünde ise “Demokrasi ve ikiyüzelli insanımızın katili darbe ve darbecilere lanet olsun! Hafızalarımızdan silinmeyen o karanlık geceyi bir daha yaşamamak dileğiyle. #şehitlerimizirahmetleanıyoruz” mesajını paylaşmıştı.

PKK terörüne de arka çıkan Sıla, terör örgütünün hendek kazıp barikatlar kurduğu dönemde bir tweet atarak "Başın sağolsun, vatan sağolsun demek istemiyorum. Utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Çukur kazan PKK'ya cesaret veren Sıla'ya kendi sözleriyle karşılık verdiler

İşte Aile Bakanı Selçuk'un arayıp 'geçmiş olsun' dediği Sıla! Evli adamla sarmaş dolaş yakalandı

Vatandaştan Aile Bakanlığına Sıla tepkisi!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:27
  1. İstanbul
  2. Sıla
  3. Sıla Gençoğlu
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  5. konser

YORUM YAZ

  • kahramankahraman25 dk önce
    Sonra da kalkıp bazı ballanmış yazarlarla neden eleştiriyorsunuz bu hükümeti falan diyorlar. Karı koca kavga ediyor ülkemin bakanı kalkıp arıyor kadına şiddet diye. Sayın Bakan birgün de bir gariban anneyi ,kadını ara şiddet görmüş olan. Ne demeli artık bilmiyorum ki o kadar şehidin, gazinin kanı , ahı, vebali hepinizin üzerinde olacak. Batsın yerin dibine sıla üzerinden alacağın oy. İnanılır gibi değil. Çıksın o yalakalık yapan yazarlar bununda açıklamasını yapsınlar.
  • Ali DemirAli Demir25 dk önce
    Yerel seçimlerden 1 ay önce Ak Parti üyeliğimizi sonlandırmıştık.Doğru karar vermişiz...Sıla mı? Parayı verenin düdüğünü çalar!
  • BekirBekir28 dk önce
    Bunlar hukumete kaybettirir benden soylemesi.
  • MilletMillet28 dk önce
    FETÖNÜN İTLERİ HALA İÇİMİZDE DOLAŞIYOR. ALIN SİZE BİR KAYBETME SEBEBİ DAHA
  • sılasızsılasız28 dk önce
    zaten sağlam bir karı olsa bu sözlerinden dolayı ben böyle bir konserde yer almam derdi yani bize parayı verinde kim ..............hiç sorun olmaz düşüncesinde
  • Ziya Ziya 30 dk önce
    Çok yazık üzülüyorum eğer sanatçı müsveddesi konsere çıkarırsanız hakkım varsa haram OLSUN INŞALLAH
  • VatandasVatandas31 dk önce
    Ondan sonra cikip millete niye ak partiye oy vermedi diye kiziyorsunuz yahu bu bakanlik hangi partiden acaba..
  • Ekrem Ekrem 32 dk önce
    Bu neyin kafası?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

160 hacı adayı havaalanında mahsur kaldı
  1. 160 hacı adayı havaalanında mahsur..
  2. Akşehir Gülmece Parkı, sanat..
  3. Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6..
  4. Tatile giden ailenin evlerinde yangın..
  5. Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve..
  6. Kaybolan çocuk ağacın altında ağlarken..
  7. Müzelik el yazmalarına yoğun bakım..
  8. Hamilelik döneminde günlük beslenme..
  9. İran'dan ABD'yi kızdıran açıklama:..
  10. Kırgızistanlı genç sokak ortasında..
  11. Karadeniz’de ’Yılın En’leri
  12. Devrilen motosikletin üzerinden geçen..
  13. Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını..
  14. Hilmi Güler’den üreticilere destek
  15. Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek..
  16. Dışarıda yattığı sırada başına ebabil..
  17. Başkan Yüce: “Kocaali örnek gösterilen..
  18. Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaşlı..
  19. Çiçekçilerin yaz sezonu beklentisi
  20. Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini..
  21. Başkan Işıksu: “Adapazarı’nı..
  22. Fethiye’de ABD bayraklı gulet alev..
  23. İhlas Haber Ajansı’na dört ödül birden
  24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e..
  25. 2320 rakımda çevre etkinliği
  26. Çankaya Evleri’ndeki oyun evleri minik..
  27. MHP’den Antep fıstığı üreticisine..
  28. Çankaya’da "Engelsiz Yaza Merhaba"..
  29. 2 kadın hırsızlık için geldikleri..
  30. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"

Günün Karikatürü

7 Temmuz 2019
Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar