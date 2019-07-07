15 Temmuz’a ‘şov’ demişti... Kültür Bakanlığından Sıla’ya ödül gibi konser!

yeniakit.com.tr özel haber 15 Temmuz işgal ve darbe girişimi 3’üncü yıl dönümünde tüm yurtta lanetlenip o gece verilen 251 şehit dualarla anılırken Kültür Bakanlığından skandal niteliğinde bir adım geldi. Son yıllarda sürekli olarak skandallarla gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu, ‘şov’ olarak nitelediği 15 Temmuz’un yıl dönümünde Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği konserlerde boy gösterecek.

Bakanlıklar Sıla’ya hizmet için yarışıyor!

Ahmet Kural’dan olaylı boşanma sürecinde oynadığı mağdur rolüyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kafalayarak bakanlığı gayrımeşru ilişkisine paravan yapan ve bu sayede mahkemede dava kazanan Sıla, şimdi de Kültür Bakanlığını kafakola aldı. Skandalların şarkıcısı Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, İstanbul Modern Devlet Folk Müziği Topluluğu ile birlikte 16 Temmuz Salı akşamı Çeşme Antik Tiyatro’da sahne alacak. Sıla, bu sayede binlerce TL’yi cebine indirecek.

Bakanlık ‘Şov’u konserle ödüllendirdi

Sıla Gençoğlu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından millet-devlet-ordu kaynaşmasının bir yansıması olarak düzenlenen ve milyonların katıldığı Yenikapı Mitingi için ‘şov’ tanımlamasında bulunarak "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın milletin değerleriyle açıkça alay eden Sıla’ya, hem de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde konser tahsis etmesi büyük tepki topladı. Bu durum, bakanlığın Sıla’yı ödüllendirmesi şeklinde yorumlandı.

Açıkça ikiyüzlülük yaptı

7 Ağustos’taki Yenikapı mitingi için kullandığı ‘şov’ lafı ile büyük tepki çeken Sıla, toplumun kendisine gösterdiği tepkinin akabinde darbenin 1’inci yıldönümünde ise “Demokrasi ve ikiyüzelli insanımızın katili darbe ve darbecilere lanet olsun! Hafızalarımızdan silinmeyen o karanlık geceyi bir daha yaşamamak dileğiyle. #şehitlerimizirahmetleanıyoruz” mesajını paylaşmıştı.

PKK terörüne de arka çıkan Sıla, terör örgütünün hendek kazıp barikatlar kurduğu dönemde bir tweet atarak "Başın sağolsun, vatan sağolsun demek istemiyorum. Utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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