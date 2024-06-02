Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alnından öptüğü gazi Onay'ın 15 Temmuz'daki yeni görüntüleri ortaya çıktı!
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda vurularak gazi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece havalimanında alnından öperek 'Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk' dediği Ahmet Onay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Destansı direnişin gösterildiği o akşam gazi Onay, beraberindeki vatandaşlarla birlikte Atatürk Havalimanı'nda darbecilere karşı mücadele etmişti.
Gazi Onay'ın vatandaşlarla birlikte havalimanı girişinde darbecilere ait bir tankı durdukları anlara ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Onay hainlerin kurşunuyla Atatürk Havalimanı'nda vurularak gazi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece havalimanında Onay'ı alnından öperek 'Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk' demişti.