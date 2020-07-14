"15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor

DİYARBAKIR (AA) - İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor.

Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığınca Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanan ziyaretçiler fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebiliyor.

- 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktalarına ilişkin gösterim

Görme engelliler için özel bir yol bulunan merkezde, aynı zamanda işitme engelliler için de işaret diliyle anlatım imkanı sunuluyor.

Merkezde, 360 derece görsel deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor. Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve hain darbe girişimine karşı milli iradenin nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim sunuluyor. Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor.

360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösteriminde ziyaretçilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktaları üç boyutlu ve sinematik ses sistemiyle eşsiz bir gösterim sunuluyor.



Ardından gelen hologram gösterim alanında "wireframe" teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor.

Hologram gösterisi izlenirken, hemen yanında bulunan projeksiyon ekranında hain darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren bir video film çalışması takip edilebiliyor.

Merkezin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim ziyaretçileri bekliyor.

- Ziyaretçilere VR gözlük ve Türk bayrağı hediye edilecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, ziyaretçilere VR gözlük ve Türk Bayrağı hediye edilecek.

VR gözlüklerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü videosu izlenebilecek.

- "Bütün vatandaşların gezmesi gerektiğini düşünüyorum"

Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı'nda açılan merkezin ziyaretçilerinden Medeni Yeni, merkezde yapılan gösterimlerden çok etkilendiğini söyledi.

"Çok duygulandım." diyen Yeni, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da bu vatan toprağı için nice aslanlar şehit oldu. Kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi yapar, bir avuç toprağımızı kimseye vermeyiz. Kanımızı verir, vatanımızı toprağımızı vermeyiz."

Yılmaz Cebe ise hain darbe girişiminin bertaraf edildiği 15 Temmuz destanının 4. yıl dönümü nedeniyle merkezi ziyaret ettiğini kaydetti.

İzlediği gösterimlerle o günleri tekrar yaşadığını aktaran Cebe, "O günleri yaşamak ve yaşatmak açısından kurulan bu merkezi imkanı olan bütün vatandaşların gezmesi gerektiğini düşünüyorum. Diyarbakır olarak çok şanslıyız, gezdik dolaştık. Şehitlerin hatırasını tekrar yaşadık. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.



