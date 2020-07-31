15 Temmuz şehitleri yakınları bayram namazında buluştu

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz şehitleri yakınları, bayram namazını idrak etmek ve bayramlaşmak için Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Makamı mescidinde bir araya geldi.

15 Temmuz Derneğinin çağrısıyla gerçekleştirilen buluşmaya bazı şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı. Kılınan bayram namazı ve şehitler için edilen duaların ardından sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilerek bayramlaşıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelip bayramlaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bulunduğumuz yer hem 15 Temmuz direnişinin merkezi hem de 16 Temmuz sabahı herkesin darbe girişiminin bittiği görüntüsünü aldığı yer. İnşallah bundan sonra da İstanbul'da ikamet eden tüm şehit aileleri ve gazilerimizle beraber burada kılacağımız bayram namazlarıyla ne kadar büyük bir aile olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Dernek yöneticileri ve buluşmaya katılanlar, daha sonra Şehitlik Makamı'nı da ziyaret ederek şehitler için Fatiha okudu.