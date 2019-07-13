15 Temmuz şehitleri Vatikan'da da unutulmadı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türk milletinin 3 yıl önce 15 Temmuz'da muhteşem bir direnişle darbe girişimini önlediğini belirterek, "Milletimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Demokrasilerde siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmalıyız. Demokrasilerde, darbe girişimi asla kabul edilemez." dedi.

"Milletimizle gurur duyuyoruz"

Vatikan Büyükelçiliği Resmi Konutunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle dün akşam düzenlenen törene, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yanı sıra çok sayıda diplomat ve yabancı misyon şefi, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 3 yıl önce muhteşem bir direnişle darbe girişimini önlediğini belirterek, "Milletimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Demokrasilerde siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmalıyız. Demokrasilerde, darbe girişimi asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Müttefiklerimizden beklentimiz, ülkemizle daha fazla empati kurmalarıdır. Darbeden yana değil, demokrasiden yana tavır almak önemli." diyen Göktaş, darbe girişiminde bulunanların ana kadrosunun terör örgütü FETÖ'ye mensup olduklarını vurguladı.

"Her şeyi mübah eddediyorlar"

Göktaş, FETÖ'nün din, eğitim, diyalog gibi kavramların tümünü, örgütün karanlık emellerine ulaşmasını sağlayacak bir araç olarak telakki ettiğine işaret ederek, "Her şeyi mübah addediyorlar. Şeffaf değiller. Üç yıl önce silahlı şiddete başvurmaktan, halka kurşun sıkmaktan çekinmedikleri de görüldü." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'da hayatını kaybedenler arasında 1980'lerden beri tanıdığı yakın arkadaşı Erol Olçok'un bulunduğunu kaydeden Göktaş, "15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sevgili dostum Erol Olçok da onlardan biriydi. 16 yaşındaki oğlu ile birlikte, o gece köprüye yürüyenler arasındaydı. Darbecilerin kurşunlarıyla şehit oldular. Onları rahmetle yad ediyorum." dedi.

Göktaş, törene katılan basın mensuplarına 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumlularına karşı hukuk çerçevesinde verilen mücadelenin halen devam ettiğini anlattı.

Törende 15 Temmuz'daki darbe girişimine direniş esnasında şehit düşen 251 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu ve o gece yaşananları özetleyen video izlendi.