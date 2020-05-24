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Aktüel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:23:08 -
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

İSTANBUL (AA) - Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.

Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimler yapıldı.

Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.

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