15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olaylı gece! Aracından inen şahıs, eline silah alıp 15 Temmuz Şehit Köprüsü üzerindeki trafiği durdurdu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve özel harekat ekibi şahsı ikna etti. Silahı denize atan adam, emniyetegötürüldü.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giden bir kişi köprü üzerinde aracını yolun ortasına bırakarak elindeki silahla trafiği durdurdu. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giderken, kullandığı 68 KP 763 plakalı otomobili yolun ortasında durdurarak araçtan indi. Trafiği durdurdu Söz konusu kişi elindeki silahla köprüden araçların geçişini engelledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay nedeniyle köprünün her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Silahını denize attı Polisler tarafından ikna edilen kişi elindeki silahı denize atarak teslim oldu. Köprü trafiğe açılırken, alkollü olduğu öğrenilen kişi emniyete götürüldü.

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