0553 313 94 23

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olaylı gece!

Aracından inen şahıs, eline silah alıp 15 Temmuz Şehit Köprüsü üzerindeki trafiği durdurdu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve özel harekat ekibi şahsı ikna etti. Silahı denize atan adam, emniyetegötürüldü.

18 Ekim 2019 Cuma 10:19
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olaylı gece!

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giden bir kişi köprü üzerinde aracını yolun ortasına bırakarak elindeki silahla trafiği durdurdu.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giderken, kullandığı 68 KP 763 plakalı otomobili yolun ortasında durdurarak araçtan indi.

Trafiği durdurdu

Söz konusu kişi elindeki silahla köprüden araçların geçişini engelledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay nedeniyle köprünün her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Silahını denize attı

Polisler tarafından ikna edilen kişi elindeki silahı denize atarak teslim oldu.

Köprü trafiğe açılırken, alkollü olduğu öğrenilen kişi emniyete götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:19
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan imzayı attı! Yeni kuruma 357 kişi alınacak
    1. Erdoğan imzayı attı! Yeni kuruma 357..
    2. Lütfi Kibiroğlu dualarla anıldı
    3. Osman Doğramacı kimdir? Yüksekova..
    4. HDP'li Hakkari Belediyesine kayyım..
    5. Avrupa ülkesinden büyük küstahlık!..
    6. Savcılık harekete geçsin! Homolar..
    7. Dolar düştü mu son dakika haberi:..
    8. Adana'da sahte içki operasyonu! 209..
    9. Valilik: 34 bin 397 kaçak göçmen geri..
    10. Siyasi parti binalarına..
    11. Kırıkkale'de şüpheli ölüm!
    12. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olaylı..
    13. Meclis çatısı altında Türkiye’ye ihanet
    14. HDP'li belediyelere kayyım atandı!
    15. Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs..
    16. Beşiktaş başkent deplasmanında
    17. Cansuyu: Keşmir’e yardım koridoru..
    18. Dev kaplumbağaların yuvası eski köle..
    19. Christoph Daum'dan küstah Almanlara..
    20. 'Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele..
    21. James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
    22. Beşiktaş MKE Ankaragücü deplasmanında
    23. Galatasaray - Sivasspor! Muhtemel 11'ler
    24. Merakla bekleniyordu! İPhone 11 serisi..
    25. Ankara'da ByLock soruşturması: 20..
    26. 'İstanbul’a gelen turistin İstanbul..
    27. Milli aranın ardından Süper Lig devam..
    28. Trump'tan Barış Pınarı Harekatı'na..
    29. Er-Rahim ne demek? Er-Rahim anlamı..
    30. Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Erdoğan’a ‘diktatör bozuntusu’ diyen sözde tiyatrocunun cezası belli oldu
    Erdoğan’a ‘diktatör bozuntusu’ diyen sözde tiyatrocunun cezası belli oldu
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    ABD ile 'geçici ateşkes' sağlandı! Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani'den ilk açıklama geldi
    ABD ile 'geçici ateşkes' sağlandı! Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani'den ilk açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2019
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Erdoğan o mektubu aldıktan sonra harekatın emrini verdi!
    Erdoğan o mektubu aldıktan sonra harekatın emrini verdi!