15 Temmuz Şehitler Köprüsü, liderler için renklendi
Dün gerçekleştirilen dörtlü zirve sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Türkiye'ye gelen liderlerin ülkelerinin bayrak renkleri yansıtıldı.28 Ekim 2018 Pazar 08:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katıldığı, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renklendi.
Gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, zirveye katılan dört ülkenin bayrak renkleri sırasıyla yansıtıldı.
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