15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar duruşması bugün görüldü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 35’i başka suçtan tutuklu 59 sanık katıldı.

Son savunmaları alınan sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi. Söz verilen müştekiler de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

47 beraat!

Karara bağlanan davada, 81 sanıktan aralarında eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan’ın da bulunduğu 47 kişi üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

Sanıklardan 20’sine ise “anayasayı ihlale yardım” suçundan 14’er yıl 7’şer ay, 9 sanığa da aynı suçtan 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 ağırlaştırılmış müebbet!

Mahkeme heyeti, sanıklar Ertuğrul Çeliker, Hasan Kale ve Abdurrahim Erden’in “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Sanık Erden ayrıca, maktul Timur Aktemur’a yönelik “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

25 sanığa adli kontrolle tahliye!

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Habibullah Şahin’in dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, ceza verilen sanık Ertuğrul Çeliker ile sanık Mert Hüriyetoğlu hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Sanıklar Samet Kırımlı ile Sezai Zengin hakkında hükmen tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, tutuklu 25 sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine hükmetti.

Heyet, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz 2 sanığın ise hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Dava süreci nasıl gelişti?

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 143 sanığın yargılandığı davayı 12 Temmuz 2018’de karara bağlamıştı.

Aralarında tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan’ın da bulunduğu 72 sanığı “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, 22 sanığa “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 17 yıl 7’şer ay, 5 sanığa aynı suçtan 15’er yıl hapis cezası vermişti.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık için ayrıca “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bazı vatandaşların şehit edilmesine ilişkin de birçok sanığı aynı cezaya mahkum etmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 9 Temmuz 2019’da dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin 99 sanık hakkındaki çeşitli hapis cezaları ile 44 sanığa ilişkin beraat hükmüne yapılan istinaf başvurularını esastan reddetmişti.

Daire, hapis cezalarına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebini de reddederek, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de sanıklardan bazıları hakkında verilen hapis cezaları ile bazı sanıklarla ilgili beraat hükümlerini çeşitli gerekçelerle bozmuştu.

Dava dosyası, yeniden görülmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.