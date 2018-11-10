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15 Temmuz şehit aileleri, Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti

15 Temmuz şehit aileleri, TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Mehmetçik Kutlu Zafer'in setine bir ziyaret gerçekleştirdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:30
15 Temmuz şehit aileleri, Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti

15 Temmuz şehit aileleri, TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" ve "Mehmetçik Kutlu Zafer"in setini ziyaret etti.

15 Temmuz Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit ailelerine 15 Temmuz Derneği BaşkanıTarık Şebik de eşlik etti.

Diriliş Ertuğrul'un obasını gezen aileler, çadırlara girip dönemin yaşantısına dair bilgi aldı. Daha sonra Mehmetçik Kutlu Zafer setini gezen şehit yakınları, kurtuluş mücadelesinin en önemli cephelerinden biri olan Kut'ül Amare hakkında bilgilendirildi.

Burada konuşan Şebik, şehit ailelerinin talepleri neticesinde geldiklerini dile getirerek, bu dizilerin ekranlardan tüm Türkiye'ye tarihi yeniden hatırlama imkanı sunduğunu aktardı.

'TRT'ye ve bizi burada ağırlayan herkese teşekkür ediyoruz'

Yapılan işin çok kıymetli olduğunu aktaran Şebik, "Özellikle çocuklarımız bu diziler sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve Birinci Cihan Harbi'nin Çanakkale kadar önemli bir zafer abidesi olduğu halde kasıtlı olarak unutturulan Kut’ül Amare muharebesi hakkında çok şey öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Şebik, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da tarihe mal olan bir gece yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarihimize baktığımızda 15 Temmuz gecesi bu milletin yazdığı bir destandı. Yakın bir gelecekte o gecenin de dizileri, filmleri çekilecek kitapları yazılacak. Bütün bunlar ortak hafızamızı oluşturuyor, bundan sonra da oluşturacak. Bu yapımlar için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibe, bu vizyonla dizi sektörüne yeni bir anlayış getiren TRT’ye ve bugün bizleri burada ağırlayan herkese çok teşekkür ediyoruz."

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:30
  1. Çanakkale
  2. Diriliş Ertuğrul

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