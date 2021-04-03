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Gündem 15 Temmuz mitingine 'Şov' demişti! Sıla'ya kötü haber
Gündem

15 Temmuz mitingine 'Şov' demişti! Sıla'ya kötü haber

Şarkıcı Davut Güloğlu, 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası 7 Ağustos 2016'da yapılan ve Türkiye'nin tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen büyük Yenikapı mitingine 'Şov' diyen Sıla Gençoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 15:53:00 -
15 Temmuz mitingine 'Şov' demişti! Sıla'ya kötü haber

Şarkıcı Davut Güloğlu avukatı aracılığıyla 2016 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi için “Böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım" ifadeleri kullanan Şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulundu. Güloğlu'nun avukatı Fırat Söylemez, “İfade özgürlüğü esastır ancak bu özgürlük de sınırsız değildir. Sıla Gençoğlu aleyhine yaptığımız suç duyurusunun neticesini bekleyeceğiz" dedi.

Güloğlu üzüntü duydu

Davut Güloğlu, avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde 248 asker, polis ve vatandaşın şehit düştüğü, halkın büyük mücadelesiyle birlikte darbe girişimin bertaraf edildiği belirtildi. Darbe girişimi sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 5 milyon kişinin katılım sağladığı kaydedildi.

"Kesinlikle darbe karşıtıyım ama..."

Dilekçede Sıla Gençoğlu'na 4 Ağustos 2016'da mitinge katılıp katılmayacağı sorulduğunda Gençoğlu'nun 'Hayır katılmayacağım, kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım' şeklindeki sözlerine Davut Güloğlu'nun derin üzüntü duyduğu belirtildi.

Cezalandırılmasını istedi

Sıla Gençoğlu'nun konuşmasının toplumun her kesiminden tepkiler aldığı öne sürülen dilekçede Davut Güloğlu'nun da söz konusu mitingde yer alan vatandaşlardan biri olduğu vurgulandı.

Suç duyurusu dilekçesinde Sıla Gençoğlu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.


Dilekçenin sunulmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Avukat Fırat Söylemez, "Bugün yaptığımız suç duyurusu ise, Sıla'nın 'Şov yapıyorlar' şeklindeki ibaresinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" maddesinin alenen ihlal edildiği gerekçesiyle yapıldı. İfade özgürlüğü esastır ancak bu özgürlük de sınırsız değildir. Sıla Gençoğlu aleyhine yaptığımız suç duyurusunun neticesini bekleyeceğiz" dedi.

Avukat Söylemez, basın mensuplarının sorusu üzerine şöyle devam etti: “Neden 5 yıl sonra? Biz yargılamanın yenilenmesine ilişkin yeni talepte bulunduk. Hukuk mahkemesine bakan hakim yeni karar verdi tazminatla alakalı. Gerekçeyi de yeniden oluşturdu. Yeni aldığımız vekaletten dolayı yargılamayı yenileme başvurusunu da biz yaptık. Söz konusu suçta zaman aşımı süresi 8 yıl. Dolayısıyla zaman aşımı süresi içinde bu suç duyurusu yapıldı."

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