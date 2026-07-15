15 Temmuz milli iradenin ve demokrasinin zaferidir

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türk milletinin o gece ortaya koyduğu direnişin, demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir destan olduğunu belirtti. 15 Temmuz 2016 gecesinde devletin imkânlarını milletin iradesine karşı kullanmaya kalkışan hain FETÖ terör örgütünün, Türkiye’nin bağımsızlığını, demokrasisini ve geleceğini hedef aldığını ifade eden Başkan Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkan aziz milletin, tankların ve silahların karşısında göğsünü siper ederek bu karanlık girişimi bertaraf ettiğini söyledi.

Başkan Kopuz, Türkiye’nin geçmişte darbeler ve muhtıralar nedeniyle ağır bedeller ödediğine dikkat çekerek, “Ülkemiz, 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e, 12 Mart’tan 28 Şubat’a kadar milli iradeye yapılan müdahalelerin acı sonuçlarını yaşamıştır. Her darbe ve her müdahale, yalnızca demokrasimizi kesintiye uğratmamış; ekonomik, sosyal ve kurumsal gelişmemizi de sekteye uğratmıştır. 15 Temmuz gecesi ise milletimiz, bu karanlık geleneğin artık bu topraklarda karşılık bulamayacağını canı pahasına göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz’un Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Kopuz, o gece milletin yalnızca seçilmiş iradeye değil, aynı zamanda devletin bekasına, vatanın bütünlüğüne ve Türkiye’nin istikbaline sahip çıktığını vurguladı. Kopuz, “Aziz milletimiz, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti, demokrasisine ve bağımsızlığına yönelen hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini 15 Temmuz gecesi açıkça ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Başkan Kopuz, 15 Temmuz’un yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir hadise olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bugünün aynı zamanda milli birlik, demokrasi şuuru ve teyakkuz bilinci açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti. 15 Temmuz’u anlamanın; demokrasinin, hukukun, millet iradesinin ve bağımsızlığın kıymetini bilmek anlamına geldiğini ifade eden Kopuz, yaşananların unutulmasına ya da önemsizleştirilmesine asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

O gece milletin bütün kesimleriyle ortak bir vatan paydasında buluştuğunu dile getiren Başkan Kopuz, farklı yaşlardan, farklı mesleklerden ve farklı görüşlerden insanların aynı ideal uğruna meydanlara çıktığını belirtti. Kopuz, “15 Temmuz destanı, milletimizin birlik olduğunda hangi karanlık planları bozabileceğinin en güçlü göstergesidir. 251 vatandaşımızın şehit, binlerce vatandaşımızın gazi olduğu o gece, bağımsızlık söz konusu olduğunda Türk milletinin hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını tarihe kaydetmiştir” dedi.

Başkan Kopuz, Türkiye’nin güçlü yarınlara ulaşmasının yalnızca güvenlik alanında değil; üretimde, ticarette, sanayide, tarımda, eğitimde ve çalışma hayatının her alanında daha fazla gayret göstermekle mümkün olduğunu ifade etti. Kopuz, çiftçinin tarlada, sanayicinin fabrikada, tüccarın piyasada, çalışanın işinin başında ortaya koyduğu emeğin de ülkenin güçlü savunma hatlarından biri olduğunu belirterek, “Daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir Türkiye için herkes bulunduğu yerde sorumluluk üstlenmelidir. 15 Temmuz ruhunu yaşatmanın en anlamlı yollarından biri de ülkemiz için üretmek, çalışmak ve birlik içinde geleceğe yürümektir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün, hainlere karşı kazanılan büyük mücadelenin nişanesi olduğu kadar geleceğe dönük bir teyakkuz çağrısı olduğunu vurgulayan Başkan Kopuz, Türkiye’ye yönelik tehditlerin farklı yöntemlerle devam edebileceğine dikkat çekti. Kopuz, milletin feraseti, cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edilen bu ihanet girişiminin, demokrasimize ve milli birliğimize sahip çıkmanın ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini söyledi.

Başkan Ali Kopuz açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “15 Temmuz gecesi vatanımızı, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı savunmak uğruna şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilik şerefine nail olan kahramanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Milletimizin ortaya koyduğu bu büyük direniş, Türkiye’nin istiklal ve istikbal yolculuğunda daima yol gösterici olacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.”