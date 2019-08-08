15 Temmuz hakkındaki skandal sözlerinin ardından Gökhan Özoğuz'a sert tepki: Direniş nerene battı?

yeniakit.com.tr Kamuoyunun “Athena Gökhan” olarak tanıdığı şarkıcı Gökhan Özoğuz, 6 Ağustos’ta Twitter hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayan vatandaşları hedef aldı, ülkenin yüzde 60’ını, “Belirli bir kesim” ifadesiyle küçümsedi ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yüklendi. Seçim zamanında CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Yeni Atatürk” ilan eden Özoğuz’un, siyasi mesajlara nereye varmak istediği merak konusu olurken, Star Gazetesi yazarı Ardan Zentürk skandal mesaja sert tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nden rahatsız oldu

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bağımsızlık bayramı olarak kutlanmasından rahatsız oldu. Ülkenin yüzde 60’ını, “Belirli bir kesim” diyerek azınlık gibi çağıran ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u da hedef alan Özoğuz, şunları yazdı:

“Belirli bir kesimin dışında kimse 15 temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı ,kutlamayacakta. 15 temmuz marşı nedir ya? 19 mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir! Teesüf ederim Z.Selçuk !Yazık ,severdik ,ülke yön. mevkiinde nadir işbilen kişilerdendi”

Özoğuz, İmamoğlu’nu da “Yeni Atatürk” ilan etmiş, seçildikten sonra ayağına gidip kucaklaşmıştı.

İmla hatası olmadan yazı yazamayan Özoğuz’un kendince milliyetçilik dersi vermesi, halkın büyük bir bölümünü ötekileştiren, “Belirli bir kesim” ifadesini kullanması, CHP yancılığı yaparak açıktan taraf tutması, aynı zamanda İmamoğlu hakkında ilginç mesajlar paylaşması, niyetinin ne olduğu konusunda soru işaretlerine neden oldu.

Özoğuz’a çok sert tepki

Star yazarı Ardan Zentürk, Gökhan Özoğuz’un 15 Temmuz hakkındaki sözlerini bugünkü köşesine taşıdı. “Amerikan emperyalizminin büyütüp, üzerimize saldığı iki terör yapılanması PKK ve FETÖ’ye manevra alanı tanıyan fikirleri (!) fikir kabul etmem, üzerine giderim. Bu konuda ‘Aman canım isteyen istediğini söyler’ kolaycılığına sığınan bir liberal hiçbir zaman olmadım.” diyen Zentürk, “Son dönemde iki tür insanı takip ediyorum: FETÖMETRE’yi başında bulunduğu kuruma sokmamakta kararlı, FETÖ ile mücadeleyi bilimsel zemine oturtan uygulamadan rahatsız siyasetçi, 15 Temmuz’u küçümseyip rahatsızlık belirten sözde aydın/kıymeti kendinden menkul kanaat önderi (!).. İkisi de ‘kripto’ kimliktir.” ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz’un mesajını paylaşan Zentürk, şunları yazdı:

Değerli (!) “kanaat önderimiz” bir analizini aktarıyor: 15 Temmuz bir katliamdır, belirli bir kesimin bayramıdır, diğer kesim bu ruha ortak olmayacak.

Yani, ABD’nin 1 Dolar’lık askerlerine karşı direnmiş, şehitler vermiş milleti “geçiniz” diyor.

Şimdi, TSK içindeki bir grup askeri Perinçekçi ilan eden ifadenin benzeri sinsilikte bu lafı cevapsız bırakıp, Gökhan öyle düşünmüş ne yapalım mı diyeceğiz, karşımızda müzisyen kişiliğiyle onbinlerce genci tek mesajda etkileyecek bir portre var.

Demeyeceğiz. FETÖ’ye manevra alanı oluşturan lafları, tabii ki izleyeceğiz.

Mesela şöyle soracağız, “De bakalım Athena Gökhan, 15 Temmuz demokrasi ve bağımsızlık direnişi senin nerene battı?”

Oldu mu, oldu ama eksik kaldı…

Bir konuyu daha hatırlatacağız.

Optimar’ın TÜRKİYE’NİN NABZI-Temmuz 2019 araştırmasında bu milletin yüzde 57.6’sı 15 Temmuz gibi bir girişim halinde yine sokağa ineceğini söyledi, “Hayır çıkmam” diyen ise yüzde 28.6’da kaldı, “belirli bir kesim” dediğin hayli kalabalık yani…

Neden “sinsiliğin” üzerine gidiyorum, bu ikili fotoğraftan anlatayım.

Aslında iki fotoğraf da bir şahsa ait. Gökçe Fırat Çulhaoğlu, FETÖ’den tutuklu bir gazeteci (!)..

Sağdaki gerçek yüzünü, şakirt kimliğini, soldaki ise Türk Solu dergisinin başındaki Atatürkçü (!) solcu (!) halini gösteriyor.

Sağdaki adamdan, soldaki adamı yaratan, meydanlarda Atatürkçüleri bu adamın açtırdığı “Ordu Göreve” pankartının altında toplayan bir örgütten söz ediyoruz…

Derdimiz…

Milletin aynı yılan tarafından aynı delikten sokulmamasıdır…

Sessiz kalırsak, tarih affetmez…

“Allah ne verdiyse AK Partililere saldırıyor”

Yeniakit.com.tr yazarı Zekeriya Say, 8 Mayıs 2019’da Gökhan Özoğuz’un tavrını, “Gökhan Özoğuz: “Zamane Dervişliği”nden Modern Barbarlığa!...” başlıklı yazısında özetlemişti. Say şunları yazmıştı:

Beni rahatsız eden husus ise;

“Abi çok iyi ya!..” diyerek kahir ekseriyetin sempatisini üzerine çekebilen bu şahsın, “yalıtık” ortamından çıktıktan ve;

“Herşey çok güzel olacak” korosuna katıldıktan sonra nasıl “sevimsiz” birine dönüştüğüne şahitlik etmem oldu.

*

Gezi’de “ben bilmem büyüklerim konuşsun” diyen…

2017 referandumunda “Hayırcıların” tazyikli saldırılarına sessiz kalan adam,

“Hırsızlık” yapıldığı YSK tarafından tescil edilen bir seçimin yenilenmesini fırsat bilerek, Allah ne verdiyse Ak Partililere saldırıyor…

Hani bu adam “Zamane Dervişi”ydi..

İçki içip, dans ederken delirmeyen adam, Ak Partili gördüğünde bir anda “kırmızı görmüş boğaya” dönmeye başladı.

*

Fransız Sosyolog Le Bon, böylelerini tarif ederken;

“… sırf örgütlenmiş kitleye katılışı bile, onun; uygarlık merdiveninde birden çok basamağı gerisin geriye inmesine neden olur” der.

“Yalıtık bir durumdayken ‘üstün’ bir aşamada durduğu sanılan bu kimseler, kitleye dahil olduktan sonra artık bir “barbara” dönüşürler.”

*

Bu tespitten de anlaşılacağı üzere, böylelerinin dervişliği “istemezükçüler”in arasına katıldıklarında sona eriyor ve maalesef bir anda “Zamane Barbarları”na dönüşüyorlar…

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