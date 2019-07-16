15 Temmuz hain darbe girişimini öven CHP'li başkan hakkında karar verildi 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, hakkında karar verildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser serbest bırakıldı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadan 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine gözaltına alınan Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, dün sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla 'suç ve suçluyu övmek' suçundan gözaltına alınmıştı.

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