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Gündem 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için camide darbedilmişti! O müezzin yaşadıklarını anlattı
Gündem

15 Temmuz gecesi sela okuduğu için camide darbedilmişti! O müezzin yaşadıklarını anlattı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 23:16:00 - 2024-07-15 23:16:44

15 Temmuz hain darbe girişiminde, camilerden sela okuyarak vatandaşlara, teröristlere karşı sokağa çıkma çağrısı yapan 60'tan fazla imam ve müezzin hainler tarafından darbedilirken; camide darbe destekçileri tarafından saldırıya uğrayan müezzin Mehmet Kuzgun yaşadıklarını anlattı.

İzmir Narlıdere ilçesi Kutlu Yalvaç Camisi'nde 15 Temmuz gecesi sela okuduktan sonra 2'si kadın 3 kişi tarafından darp edilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.

'Devlet Övünç Madalyası' ve 'Gazilik Beratı' verilen Kuzgun, "İzmir Narlıdere, Kutlu Yalvaç Camisi'nde görev yapıyordum. Sela okumaya davet edildik. Bunun üzerine camiye giderek, sela okudum. Saat 01.40'ta sela verdiğim sırada 2'si kadın 3 kişi camiye gelerek 'Neden sela veriyorsunuz?' dedi. Darbe olayı olduğunu, vatanımızı, bayrağımızı, sancağımızı kurtarmak için sela verdiğimizi söyledim.

Bunun üzerine 'Bu sela verilmeyecek, bu darbe gerçekleşecek' diyerek, ağza alınmayacak küfürler ettiler. Sözlerini dinlemedim, tekrar selamızı okuduk. 'Vatanımız, bayrağımız ve sancağımız için, kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız' dedim. Sela okuyarak, milletimizi sokağa davet ettik. Milletimiz de sokağa indi ve bu darbenin gerçekleşmesine önledi" ifadelerini kullandı.


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"ÇOK AĞIR BİR ŞEKİLDE DARP EDİLDİM"

O gün kendisinin darp edildiğini de söyleyen Kuzgun, "İçlerinden erkek olanı karın boşluğuma vurdu, nefessiz kaldım. Kadın da kaldırım taşıyla beni darbetti. Darp olayı yarım saate yakın sürdü. Tabii ki 'Kadın başımızın tacıdır' dedim ve el kaldırmadım. O gün çok ağır şekilde darbedildim. Her tarafım yara içinde kaldı. Camilerimizi yani Allah'ın evini taşladılar. Allah bunları ıslah eylesin. Başka da diyecek bir şey yok. Allah bir daha 15 Temmuz gibi darbeler vatanımıza ve milletimize göstermesin. Tekrar böyle 15 Temmuz gibi bir darbe gerçekleşecek olursa vatanımız, bayrağımız ve sancağımız için gönülden yani ölüme kadar gitmeye hazırım. Keşke şehit olsaydım, Allah bana gazilik nasip etti" diye konuştu.

'BUNLARA FIRSAT VERMEDİĞİMİZ İÇİN GERÇEKTEN GURURLUYUZ'

Mehmet Kuzgun, 8 yıl geçmesine rağmen o gecenin aklından ve vicdanından çıkmadığını belirterek, "Bu vatan hainleri, nasıl memleketimize darbe girişiminde bulundu, diye içimizden ölüyoruz. Allah böyle vatan hainlerini 'Kahhar' ismiyle kahru perişan eylesin inşallah. Bu acılar kolay kolay unutulmuyor. Vatanımızı, bayrağımızı ve sancağımızı teslim aldığımız için, bunlara fırsat vermediğimiz için gerçekten gururluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

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Yorumlar

Atın bu azgınları vatandaşlıktan vatansız bırakın hainleri

Hainlere darbe şakşakçılığı yapanlara geçit vermeyeceğiz.

Ümitt

İmama saldıran vatan haini darbe destekçisi şerefsizlere ne ceza verildi? Çok merak ediyorum, yoksa serbest bırakılarak ödüllendirildiler mi,???
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