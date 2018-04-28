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15 Temmuz gazisi doktor aday oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci teröristler tarafından yaralanan doktor Erkan Ölçücüoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:24
15 Temmuz gazisi doktor aday oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, hain darbe girişimine direnmek ve yaralılara müdahale etmek için Genelkurmay Başkanlığı önüne giden ve burada vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan 15 Temmuz gazisi üroloji uzmanı ve böbrek nakli sorumlusu Erkan Ölçücüoğlu, Yüksek İhtisas Hastanesindeki görevinden istifa etti.

Doktor Ölçücüoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti'den Ankara milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ölçücüoğlu, "17 yıldır memleketime hekim olarak hizmet verdim. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın bizi çağırdığı gibi bundan sonra uygun göreceği her görev için hizmet etmek istiyorum. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızdaki yerini biliyoruz. Biz de her zaman kendisinin yanındayız." dedi.

- Doktor eşi de yaralılara müdahale etti

15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanlığı önünde şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu bacağından, karnından ve omzundan yaralandığını anlatan Ölçücüoğlu, sağlık ekibi olay yerine gelene kadar kendi yarasına da ilk müdahaleyi yaptığını belirtti.

Tedavi için görev yaptığı Yüksek İhtisas Hastanesine getirildiğini aktaran Ölçücüoğlu, eşinin de aynı hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yaptığını ve o gece hastaneye getirilen birçok yaralıya müdahale ettiğini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:24
  1. Ankara
  2. Erkan Ölçücüoğlu
  3. ak parti milletvekili adayı

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