15 Temmuz gazisi: Bir daha kalkışırlarsa kendilerine yazık ederler

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

15 Temmuz hain darbe girişiminde bel kemikleri kırılarak gazi olan Hakan Metin, "Allah bir daha 15 Temmuz gibi günleri bize yaşatmasın. O hainlere fırsat vermesin. Eğer bir fırsat oluşturur ve yeniden böyle bir şeye kalkışırlarsa kendilerine yazık ederler. Çünkü bu sefer biz de hainleri vururuz." dedi.

'Ailemle helalleşerek dışarı çıktım'

Darbe girişimini anladıktan sonra ailesi ile helalleşerek abdest alıp dışarı çıktığını söyleyen 15 Temmuz Gazisi Hakan Metin, "Eşim o gün rahatsızdı. Onu evde çocuklarımın yanında bıraktım. Abdestimi alıp hepsiyle helalleşerek mahallemizin kıraathanesine indim. Arkadaşlarımızla orada organize olarak gruplar halinde Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına gittik. Darbeci alçaklara Emniyet Müdürlüğü önünde gecenin ilerleyen saatlerine kadar direndik." dedi.

'Bel kemiklerimi kırdılar'

"Arkadaşlarım AK Parti Genel Merkez Binası önünde zayıf kaldık diye telefon açınca Ankara Emniyet Müdürlüğü önünden oraya geçtim." diyen Gazi Metin, "Bir süre de Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde direndikten sonra birkaç arkadaşımla Genel Kurmay Başkanlığı binasına yöneldik. Oraya yürüyerek gidiyorduk. Bir grup askerin güvenlik kameralarını söktüğünü gördüm. Onların yanına gittiğimde silahlarını doğrulttular. Silah kabzaları ile dakikalarca dövdüler. Öldü sanarak tankın yanına attılar. Bel kemiklerim kırılmış. Kendime geldiğimde hastanede ameliyat olmuştum." ifadelerini kullandı.

'FETÖ'cüler mahkemede pişkinlik yapıyor'

FETÖ'cü hainlerin mahkemelerdeki pişkinliklerine dikkat çeken 15 Temmuz Gazisi Hakan Metin, "FETÖ davalarına katılarak hainlerin cezalandırılması için mücadele ediyorum. Mahkemede çok ukalaca davranıyorlar. Mesela bir uçakta iki kişi var. İkisi de 'ben ateş etmedim' diyor. Birçoğu da 'terör saldırısı olduğunu düşünerek dışarı çıktık' diyor. Şehit olan vatandaşlarımız terörist miydi? Hepsi ikiyüzlüce davranıyor. Kamera kayıtlarındaki görüntülerini 'bu ben değilim' diyerek inkar edenler var. Öte yandan mahkemelerde bize 'Erdoğan'ın itleri' diye bağırıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki bizim liderimiz ama biz 15 Temmuz'da vatanımızı yani namusumuzu korumak için direndik." diye konuştu.

'FETÖ'cü alçaklar buna bir daha kalkışırsa kendilerine yazık ederler'

Gazi Hakan Metin sözlerine şöyle devam etti:

"Allah bir daha 15 Temmuz gibi günleri bize yaşatmasın. O hainlere fırsat vermesin. Eğer bir fırsat oluşturur ve yeniden böyle bir şeye kalkışırlarsa kendilerine yazık ederler. Çünkü bu sefer biz de hainleri vururuz. Rab'bim bize o gece şehadeti nasip etmedi. Şehit olmayı hayatım boyunca çok istedim. Bir gün vatan müdafaasında bana da şehitlik düşerse koşa koşa giderim."