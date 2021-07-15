15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Vatandaşlar bu sebeple resmi tatillerde bankacılık işlemleri yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. 15 Temmuz’da eft yapılıyor mu?

15 Temmuz EFT/ havale yapılıyor mu? 15 Temmuz fast limiti ne kadar?

Ocak 2021’den itibaren bankalar fast sistemine geçti. Bu sayede 7/24 eft işlemi yapılmaya başlandı. Vatandaşlar fast ile maksimum 1000 lira eft yapabiliyor. Gün içerisinde birden fazla kez fast yani eft işlemi yapılabiliyor. Fast için ayrı bir ekran ya da işlem yapmanıza gerek yok. Mobil şubeye giriş yaptığınızda para gönder kısmından eft işlemini onaylayabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.