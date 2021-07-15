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Ekonomi 15 Temmuz EFT/ havale yapılıyor mu? 15 Temmuz fast limiti ne kadar?
Ekonomi

15 Temmuz EFT/ havale yapılıyor mu? 15 Temmuz fast limiti ne kadar?

Resmi tatilde eft havale yapılıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle perşembe günü resmi tatil. Bankacılık işlemi yapacak olanlar resmi tatillerde eft havale işlemlerinin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Resmi tatillerde eft yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 10:55:00 -
15 Temmuz EFT/ havale yapılıyor mu? 15 Temmuz fast limiti ne kadar?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Vatandaşlar bu sebeple resmi tatillerde bankacılık işlemleri yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. 15 Temmuz’da eft yapılıyor mu?

15 Temmuz EFT/ havale yapılıyor mu? 15 Temmuz fast limiti ne kadar?

Ocak 2021’den itibaren bankalar fast sistemine geçti. Bu sayede 7/24 eft işlemi yapılmaya başlandı. Vatandaşlar fast ile maksimum 1000 lira eft yapabiliyor. Gün içerisinde birden fazla kez fast yani eft işlemi yapılabiliyor. Fast için ayrı bir ekran ya da işlem yapmanıza gerek yok. Mobil şubeye giriş yaptığınızda para gönder kısmından eft işlemini onaylayabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz resmi tatil mi?
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