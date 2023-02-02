15 Temmuz Derneği'nden 6'lı masanın KHK açıklamasına tepki... "Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez"

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil, "Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi istedikleri gibi yönetecek olan FETÖ'cüleri bize 'mağdur' diye pazarlamayın. 15 Temmuz'u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez." dedi.

Dernek üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan 15 Temmuz gazisi Çil, muhalefet partilerinden oluşan altılı masanın FETÖ ile mücadelede önemli bir yeri olan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili açıkladıkları mutabakat metnine ilişkin toplandıklarını söyledi.

Çil, 15 Temmuz Derneği yönetimi, şehit aileleri ve gaziler olarak bugüne kadar bu mücadeleyi sulandırmaya çalışanların karşısında durduklarını belirterek, "Altılı masa yayınladığı mutabakat metninde '15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz' diyor. Ne kadar masum bir açıklama gibi görünüyor değil mi? Oysa firari FETÖ'cüler mesajı hemen alıp 'buna da şükür' yazıyor." diye konuştu.

FETÖ'cülerin 15 Temmuz'dan bugüne "mağdur" edebiyatının her halini kendilerine gösterdiğine dikkati çeken Çil, şöyle devam etti:

"Darbe davaları devam ederken mahkeme salonlarında 'masum askerler' yalanından tutun, örgüt yöneticisi kadınların aileleriyle ilgili pek çok gerçek dışı haber servis edip insanların duygularına oynadılar. Ancak o gece bu köprüde mücadele edip, gazi olan biri olarak altılı masaya şunu söylemek istiyorum: Mağdur aramak istiyorsanız tankların, topların, silahların hedef aldığı millete bakın. Canını veren 252 şehidin ailelerine, 2 bin 700'den fazla gaziye bakın. Mağdur istiyorsanız savaş zamanında bile bombalanmayan Meclis'e bakın. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi istedikleri gibi yönetecek olan FETÖ'cüleri bize 'mağdur' diye pazarlamayın. 15 Temmuz'u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez."

"FETÖ'YE ACIRSANIZ, ACINACAK HALE GELİRSİNİZ"

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çil, altılı masaya seslenerek, "Ey altılı masa, yaşam biçimi olarak takiyeyi benimsemiş ve 40 yıldır devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan, hainlikte sınır tanımayan bir örgüt var karşımızda. Amacına ulaşmak için din, ideoloji, parti farkı gözetmeksizin herkesi kullanmak isteyen bir örgüt var karşımızda. Çaldıkları sorularla yıllarca insanların hakkına giren, ses kayıtlarıyla, montajla, şantajla hükümet devirmeye çalışan, manipülasyonun her türünü denemiş bir terör örgütü var karşımızda. İki oy fazla almak için bu ülkeyi bu hainlere satarsanız, ne biz ne de bu millet sizi affetmez. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdiden intikam yeminleri etmeye başlayan ve bu vatan üzerinde gelmiş geçmiş en büyük hainliği sergileyen FETÖ'ye acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bu ihaneti millet affetmez." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "İki oy fazla almak için bu ülkeyi bu hainlere satarsanız, ne biz ne de bu millet sizi affetmez. Bir kez daha hatırlatalım. İntikam yeminleri etmeye başlayan ve bu vatan üzerinde gelmiş geçmiş en büyük haini FETÖ'ye acırsanız aynı elin maşası olan PKK'ya acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bu ihaneti millet affetmez." şeklinde konuştu.