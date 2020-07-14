"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi'' Üsküdar'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananları ve halkın direnişini yansıtan fotoğraflardan ve tanklarla ezilmiş araçlardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi '' Üsküdar Meydanı'nda açıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen serginin açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebi, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Türkmen, şunları söyledi:

''İhanet şebekesinin elemanları devletin tüm kademelerine sızarak tamamen o günler için yetiştirilmişlerdi. 15 Temmuz'dan sonra güvenlik güçlerimizin o lağım farelerini lağım çukurlarından topladığını hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz'da yaşananları devamlı zinde tutacak çalışmalara etkinliklere katılmak durumundayız. Üsküdar Belediyesi olarak bu yıl 15 Temmuz Derneğimiz ve Kaymakamlığımız olarak işte gördüğünüz gibi etkinlikler düzenliyoruz."

Türkmen, 15 Temmuz'un Türk milletinin zaferinin 4. seneyi devriyesi olduğunu hatırlatarak, Türk milletine yapılan ihaneti unutmadıklarını ve hiçbir zaman unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın okuduğu dua ile sergi açıldı.

Darbe gecesi yaşananlar ve halkın kahramanca direnişinin yansıtıldığı fotoğrafların yer aldığı sergi, temmuz ayı boyunca görülebilecek.