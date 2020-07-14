15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Merkezi'nce yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, memleketi emperyalizm adına teslim alma teşebbüsü olduğu belirtildi.

Halkın ortaya koyduğu destansı direniş ve samimi fedakarlıkların unutulmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, 40 yıl boyunca darbe girişimi hazırlığının sürdüğü, Allah'ın izniyle bu girişimin sonuçsuz kaldığı vurgulandı.

Bu süreçte yurt içinden yargı, emniyet ve istihbarat başta olmak üzere pek çok kurumdan ve birden çok Batılı devletten destek alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen darbenin sonuçsuz kalması Yüce Rabbimizin bize bir lütfudur. 15 Temmuz kalkışması, sadece hükümete karşı değil doğrudan doğruya milletin kendisine yönelen, memleketi emperyalizm adına teslim alma teşebbüsüydü. Bu nedenle başta İslami kesimler olmak üzere toplumun neredeyse tamamı sokaklara dökülüp ihanete geçit vermemiş, emperyalist planlara teslim olmamak için direnmiştir."

- "15 Temmuz'da halk bir devrim yaptı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde canı pahasına darbeyi önleyenlerin rahmetle anıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz gecesi olanları seyretmekle yetinen bazı kesimler darbeci zihniyetin kendilerine ‘cemaat’ ismi vermelerini bahane ederek bütün cemaat ve İslami camiaların tehlikeli olduğu fikrini ısrarla işlemeye devam etmişlerdir. 15 Temmuz'da Müslüman halk bir devrim yapmıştır. Bu devrimi çaldırmamak en başta hükümetin sorumluğudur. Darbeler döneminin kapanması ve bir daha hiç kimsenin darbe yapmayı aklından bile geçirmemesi için darbeyi engelleyenlerin ötekileştirilerek darbe teşebbüsüne karşı hiçbir şey yapmayıp halkın devriminden kendine pay çıkarmaya çalışanlara fırsat verilmemelidir. Emperyalizm adına namluları millete çevirip 251 vatandaşımızı katleden darbecileri ve destekçilerini lanetliyoruz. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."