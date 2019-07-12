15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birliği Günü Tenis Turnuvası Tamamlandı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis İl Birinciliği müsabakaları nefes kesen mücadeleler sonucunda tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis İl Birinciliği müsabakaları nefes kesen mücadeleler sonucunda tamamlandı.

8 - 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Tenis Kortlarında düzenlenen müsabakalara toplamda 60 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.

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