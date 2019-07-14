15 Temmuz ancak böyle anlatılabilirdi 15 Temmuz'da hain darbe girişimini geri püskürten kahramanların destansı mücadelesini anlatan şiir, sosyal medyada beğenilerek izleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında asker suretli teröristlere karşı destan yazan halkın kahramanlık öyküsünü anlatan şiir sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, hainlere karşı vatanı korumak için sokaklara dökülen milyonlarca kahramanın destansı mücadelesini anlatan şiir, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 3. yıldönümünde bizlere vatan sevgisini tekrar göstererek 'iman dolu göğsümüzü' kabarttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.