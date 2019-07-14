15 Temmuz ancak böyle anlatılabilirdi
15 Temmuz'da hain darbe girişimini geri püskürten kahramanların destansı mücadelesini anlatan şiir, sosyal medyada beğenilerek izleniyor.14 Temmuz 2019 Pazar 15:39
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında asker suretli teröristlere karşı destan yazan halkın kahramanlık öyküsünü anlatan şiir sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, hainlere karşı vatanı korumak için sokaklara dökülen milyonlarca kahramanın destansı mücadelesini anlatan şiir, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 3. yıldönümünde bizlere vatan sevgisini tekrar göstererek 'iman dolu göğsümüzü' kabarttı.
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