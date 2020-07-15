15 Temmuz 2020 altın fiyatları | Altın bugün ne kadar?
15 Temmuz 2020 altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Temmuz ayının altın fiyatları bir hayli yüksek. Yatırımcıları sevindirmeyen bu durum, düğün yapacak çiftleri de üzdü. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altınının son durumu ne? Kapalıçarşı son dakika altın fiyatlarındaki yükseliş ne oldu? İşte güncel altın döviz fiyatları...
Altın fiyatlarının daha fazla yükseleceği düşünülüyor. Özellikle temmuz ayının sonlarına doğru bir yükselş olacağını söyleyen ekonomistler, kolaylıkla bir düşüş yaşamayacağını da belirttiler.
Liste önce alış, daha sonra satış fiyatları ile oluşturulmuştur.
GRAM ALTIN
- 398,85
- 398,95
22 AYAR BİLEZİK
- 365,30
- 366,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.593,20
- 2.615,60
YARIM ALTIN
- 1.296,60
- 1.312,80
ÇEYREK ALTIN
- 648,30
- 657,20
REŞAT ALTIN
- 2.625,67
- 2.648,55
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 362,17
- 376,18
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 224,11
- 260,12