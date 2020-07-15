15 Temmuz 2020 altın fiyatları | Altın bugün ne kadar?

15 Temmuz 2020 altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Temmuz ayının altın fiyatları bir hayli yüksek. Yatırımcıları sevindirmeyen bu durum, düğün yapacak çiftleri de üzdü. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altınının son durumu ne? Kapalıçarşı son dakika altın fiyatlarındaki yükseliş ne oldu? İşte güncel altın döviz fiyatları...