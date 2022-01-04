  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sonunda kendine geldi... Minik Asiye'den gülümseten istek

Altını olanlar bunu biliyor mu? Son 10 yılın en kötüsü

İnfial uyandırmıştı, RTÜK'ün hamlesi az geldi... FOX TV'den skandal “Maske Kimsin Sen” kararı!

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e çok sert tepki: Bre gafil, asıl çağdışı olan sensin

‘Kılıçdaroğlu’nun dostları’ boş durmuyor! Kemal-Meral ortak mitinginde Erdoğan'a küfür

Avrupa ülkesi bu soruyu gündeme getirdi: Türkiye nükleer silah ve kıtalararası balistik füzelere mi geliştiriyor?

Merkez Bankası’ndan yeni dolar hamlesi! Yüzde 25'ini satın alacak

Kasım Süleymani'nin kızının fotoğrafı İran gündemini altüst etti! Tepki yağdı

Terör örgütlerine ağır darbe! 1140 terörist öldürüldü

Karar gazetesi fena yakalandı! Hem itiraf hem de üçkağıt
Eğitim 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili 2022 erken mi olacak?
Eğitim

15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili 2022 erken mi olacak?

Karneneler ne zaman dağıtılacak? Ocak ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci karnelerin ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatili ne zaman? Karne tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 19:41:00 -
15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili 2022 erken mi olacak?

Yeni yılla birlikte öğrenciler ve aileler okulların ne zaman tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili 2022 erken mi olacak?

Yılın ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz eğitim öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir” dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay