Okullar ayın kaçında açılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Yarıyıl tatili 25 Ocak’ta başlayacak. Hal böyle olunca milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Yüz yüze eğitim ne zaman?

15 Şubat’ta hangi sınıflar açılacak? | Yüz yüze eğitime hangi sınıflar başlayacak?

22 Ocak’ta uzaktan eğitim tamamlanacak. Milyonlarca öğrenci için 3 haftalık yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat’ta ise ikinci yarıyıl başlayacak. Yarıyıl tatilinin ardından yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, amaçlarının bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi olduğunu ancak kararların salgının seyrine göre alındığını belirtti. 15 Şubat’ta hangi sınıfların yüz yüze eğitme başlayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.