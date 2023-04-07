15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın girişimleri sonucu İslâm İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilen 15 Ramazan’da, yurtiçi ve yurt dışında birçok güzel etkinlik düzenlenecek.

100 bin bayramlık hediye edilmesi hedefleniyor

İHH, Dünya Yetimler Günü’ne aylar öncesinden hazırlandı. Her yıl çeşitli etkinliklerle icra edilen Dünya Yetimler Günü’nde bu yıl da çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.

İHH tarafından, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak Türkiye’nin 37 ilinde ve İstanbul’un 11 ilçesinde 15 bin yetim çocuk ve ailesinin katılımıyla iftar programları düzenlenecek.

Bu yıl yetim, yetim annesi, mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin bayramlık hediye edilmesi hedefleniyor.

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12 ülkede 42 yetimhane, 2 yetim eğitim merkezi

Yılın tamamında yetimlere ve ailelerine yönelik çalışmalar yürüten İHH, Türkiye dâhil 47 ülkede 137 bin 27 yetime her ay düzenli olarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.

Ailelerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşama imkânları bulunmayan yetimler için yetimhane hizmeti sunan İHH, 12 ülkede, 42 yetimhane, 1 çocuk yaşam merkezi ve 1 yetim eğitim merkezi ile yetimlerin yanında oluyor. Yetimhanelerde kalan çocukların aylık barınma, gıda, sağlık ve eğitim masrafları İHH tarafından karşılanıyor.

Dünyada 150 milyondan fazla yetim ve öksüz çocuk var

Dünya genelinde 150 milyondan fazla yetim çocuğun olduğu tahmin ediliyor. Yetim çocukların çoğu, işgal, savaş ve krizlerin yaşandığı coğrafyalarda yaşıyor. Veli korumasından uzak çocukların önemli bir kısmı; insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

Destek olmak için

İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 400 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YETIM” yazarak projeye destek olabiliyor.