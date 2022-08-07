15 Ocak sonrası emekli olan 1728 TL fazla alır

Emeklilik dilekçesinin yılsonunda veya yılbaşında verilmesi bağlanacak aylık miktarını değiştirir. Bu yıl emeklilik dilekçesinin zamanı konusunda memurlara özel bir durum da var. Ek gösterge yılbaşında devreye gireceği için memurların emeklilik dilekçesi için 15 Ocak 2023'ü beklemeleri aylık miktarını artıracaktır. SSK ve Bağkur'lular için ise büyüme ve enflasyon rakamları dilekçenin doğru zamanını belirliyor. Bir çalışanın yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağladığında emekliliğe hak kazanır. SSK'lılar bu şartları sağladıklarında işyerlerinden istifa ederler, çıkışları yapılır ve SGK'ya emeklilik dilekçesini verirler. Memurlar ise emeklilik için gerekli şartları sağladıklarında görev yaptıkları kamu kurumuna başvururlar. Memurların emeklilik başvurusu görev yaptıkları kamu kurumu tarafından yapılır, aylık SGK tarafından bağlanır.

Ek gösterge etkisi

Akşam Gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün haberine göre, SSK'lılarla memurlar için yılsonu ve yılbaşı kavramları birbirinden farklı. SSK'lılar için yılbaşı 1 Ocak. Memurlar için ise 15 Ocak. Memurların emekli ikramiye ve aylıklarının hesabında 14 Ocak 2023'e kadar 2022 yılı, 15 Ocak ve sonrasında ise 2023 yılı parametreleri kullanılıyor. Ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 itibarıyla devrede olacak. Memurların emekli aylıkları ve görev aylıkları ayın 15'i itibarıyla hesaplandığı ve yılbaşı 15 Ocak olduğu için yeni ek göstergeyle ilk ödemeler 15 Ocak 2023'te yapılacak. 15 Ocak 2023 itibarıyla emeklilik dilekçesi veren memurların aylıkları yeni ek göstergeye göre hesaplanabilecek.

Polisin 1728 lira artar

Öte yandan 14 Ocak 2023 ve öncesinde dilekçe veren memurların emekli aylık ve ikramiye hesabı ise ek gösterge olmadan hesaplanarak ödeneceği için mecburi haller dışında emekli dilekçesinin bekletilmesinde fayda var. Örneğin ek gösterge alacak bir polisin 2023 yılındaki emekli aylığı 1728 TL, emekli ikramiyesi ise 62 bin 299 TL daha fazla olacak. Yüksek öğrenim mezunu hemşirede ise aylık farkı 1946 TL, ikramiye farkı ise 70 bin 210 TL'yi bulacak. Bu nedenle ek gösterge kapsamındaki memurların zaruriyet söz konusu olmadıkça 15 Ocak'tan önce emekliye ayrılmamaları avantajlarına olacaktır.