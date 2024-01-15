15 Ocak 1984: Titus Burckhardt'in (Sidi İbrahim) vefatı (Sanat Tarihçisi)

Titus Burckhardt, 1908 yılında Floransa’da dünyaya gelen Alman asıllı İsviçreli bir sanat tarihçisi ve akademisyendir. Basel’e yerleşen aristokrat bir ailenin mensubu olarak kültür ve sanat çevrelerinin içinde yer almıştır. Heykeltıraş bir babanın ve ressam bir annenin çocuğu olması onu erken yaşlardan itibaren resim ve yontu çalışmalarına sevk etmiştir.







Yirmili yaşlarında ilgi duyduğu doğu kültürü ve sanatları üzerine araştırmalar yapmak üzere Fas’a gitmiş ve uzun bir süre bu ülkede yaşamıştır. Bu tecrübe nihayetinde ihtida ile sonuçlanmıştır. İslâm kültür ve sanatını yakından tanıma imkanı bulan Burckhardt, sanatların özünde bulunan kadim ilkelerin vahiyle olan bağlantısını ortaya koymaya çalışmıştır. Son yıllarında antik ve tarihi Fez şehrinin restorasyon çalışmalarında danışman olarak bulundu.



Burckhardt tüm zamanlar ve coğrafyalarda yer alan geleneksel toplumların kalbini teşkil eden evrensel hakikatlar, sanatlar ve bilimler ile ilgili anlayışı yeniden ihya etmek amacıyla çok geniş bir sahada kitap ve makaleler kaleme aldı. Tasavvuf, geleneksel kozmoloji, simya, Hinduizm, Budizm, Taoizm ve İslam estetiği, geleneksel kent mimarisi Burckhardt’ın kitap ve makalelerinde ele aldığı konulardan birkaçını oluşturmaktadır. Burckhardt aynı zamanda İslam düşüncesine ilişkin çok sayıda önemli eserleri Arapça’dan batı dillerine tercüme edip yorumlamıştır.