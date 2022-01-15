15 Ocak 1923: Lozan’da, Padişah Mülkiyetindeki Malların Devlet Malı Sayılması

Lozan’daki Heyet Müşavirlerinden Hasan Bey bir manevra ile elimizden çıkmış ülkelerdeki Türk gayrımenkullerini el atılmaktan korumak için bir hayli çaba göstermişti.

Bu sorun Lozan Antlaşması görüşmeleri sırasında da gündeme geldi.15 Ocak 1923 tarihli oturumda; Türk temsilci Hasan Bey, Hazinei Hassa mallarının, Osmanlı Devleti’nden ayrılan topraklar üzerinde kurulan devletlere herhangi bir bedel ödenmeksizin geçirilecek malların dışında tutulmasını istedi. Hasan Bey, bu malların devlete ait olmadığını, aksine özel mülk statüsünde olduğunu belirtti. (Koçak, 1990:16)

Lozan’daki Heyet Müşavirlerinden Hasan Bey’in müdahalesine rağmen bu mallar devlet malı sayıldı ve özel mülkün konusu sayıldığı için hukuken sahiplenilme şansını kaybetti. Böylece yurt içinde ve yurtdışındaki bir çok gayrımenkul elden çıkmış oldu.

Sultan Abdülhamid’e ait gayri menkulden bazıları şunlardı: Halepli Merası, Burunsuz Mandırası, Osman Paşa Konağı, Atik Valide Çiftliği, İplikhane arazisi, Silahdar Çiftliği, Üsküdar’da 7 parça, Maçka Bostan Sokağında 4 parça, yine Maçka’da Emlâk ve Eytam Caddesi’ndeki 6 parça gayrimenkuller. Bu kadarı bile büyük bir yekûn tutan emlakten başka yine İstanbul mahkemelerinde görülmesi için bir kısmının İstanbul’da bulunduğu beyan edilerek yurdun muhtelif bölgelerinde olmak üzere 607 kalemde birleştirilmiş 5960 parça ve yine aynı şekilde 480 kalemde birleştirilmiş 4520 parça ki toplam olarak 10210 parça gayrimenkuller... (Koçak, 1990:53)

15 Ocak 2020: Wikipedia'ya Erişimin Engelinin Kaldırılması

Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 15 Ocak'ta kaldırıldı.





15 Ocak: 1949 İmam-Hatip kursları açıldı

Halkın yanında bazı aydınların, siyaset ve devlet adamlarının da hissettiği bu ihtiyaç karşısında ilk defa 15 Ocak 1949'da İstanbul ve Ankara'da olmak üzere İmam-Hatip Kursu adıyla on aylık bir öğretim kurumu açılmış, daha sonra bunların sayısı ona çıkmıştır.



1930-1948 yılları arasında din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan Kur'an kurslarında verilmiştir. Kur'an kurslarının “aydın din adamı” yetiştirmede yetersiz kaldığı bir raporla belirtilince, 1949 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı “imam hatip kurslarında” din hizmeti görevlisi yetiştirme uygulaması başladı. Ortaokul mezunu askerliğini yapmış kimselerin alındığı 10 ay süreli İmam Hatip Kurslarından 1949 sonuna kadar 50 kişi mezun oldu. Kursların süresi daha sonra iki yıla çıkarıldı ve meslek okulu mezunlarının da kurslara girmesine olanak verildi.