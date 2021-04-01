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Sağlık 15 milyon doz aşı çöpe gitti
Sağlık

15 milyon doz aşı çöpe gitti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz koronavirüs aşısının yanlış birleşen nedeniyle çöpe gittiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 05:36:00 -
15 milyon doz aşı çöpe gitti

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

Yan etkisi korkutu

Antikor üretimindeki oranlarıyla öne çıkan Johnson and Johnson'ın aşısının ortaya çıkan bir yan etkisi ise, ABD basınında oldukça ses getirdi.

ABD'nin Virginia eyaletinde 6 Mart'ta Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısını olan 74 yaşındaki Richard Terrell, aşı olduktan 4 gün sonra vücudunda bir gariplik hissetmeye başladı. Kolunun su toplamaya başladığını fark eden Terrell, 19 Mart'a kadar vücudundaki şişliğin, kızarıklığın ve kaşıntının giderek artmasına şahit oldu.

19 Mart'ta cilt doktorunun kendisini acil servise yönlendirdiği yaşlı adam, ertesi gün tanınmaz hale geldi. Tüm vücudu kıpkırmızı olarak şişen yaşlı adama yapılan tetkikler sonucunda Terrell'ın bu hale gelmesinin Johnson and Johnson'ın neden olduğu anlaşıldı.

Durumu ağırlaşan Terrell, hastanenin yoğun bakım servisinde tam 5 gün boyunca tedavi gördü.

Yaşlı adamın gösterdiği semptomların daha önce Moderna'nın aşısında da görülen yan etkilere benzediği bildirilirken, bugüne dek hiçbir kaşıntı ve kızarıklık göstergesinin bu denli yoğun yaşanmadığı da söylendi.

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