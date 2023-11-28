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Otomotiv 15 milyon araca check-up yapıldı! Ekspertiz sonuçları açıklandı
Otomotiv

15 milyon araca check-up yapıldı! Ekspertiz sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 12:40:00 - 2023-11-28 12:40:24
15 milyon araca check-up yapıldı! Ekspertiz sonuçları açıklandı

Araç satıcıları tarafından “bakımlı” olduğu varsayılan otomobillerin dahi hemen hepsinde belirli eksikler tespit edildi.

Türkiye araç parkındaki birçok aracın bakımsız biçimde kullanıldığına, trafikteki can ve mal kaybına yol açabileceğine dikkat çekildi. Periyodik bakımlar dışında özellikle yürüyen aksam bakımlarının ihmal edildiğini, ağır bakımların birçok araçta es geçilmesi sebebiyle büyük masraflara kapı açtığını aktaran Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “28 milyonluk araç parkı ortalama yaşının 15’e yaklaştığını da göz önünde bulundurduğumuzda bakım ihtiyacının ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bakımsız araçların sayısı her geçen gün arttığı için hem alıcıların ve satıcıların hayatını kolaylaştırmak, şeffaf bir alım-satım sürecine katkı sağlamak hem de trafikteki can ve mal güvenliğini artırmak adına kendi bünyemizde servis hizmetini sunmaya karar verdik.” dedi.

15 milyon araç incelendi

Oto ekspertiz kültürünü ikinci el araç pazarına 13 yıl önce kazandırarak birçok mağduriyeti önleyen Pilot Garage, trafikteki araçların mekanik durumuyla ilgili analizlerini paylaştı. Ortalama 15 milyon aracı detaylı check-up programından geçiren şirketin verilerine göre ekspertize gelen her 10 araçtan 3’ünün bakımsız olduğu ortaya çıktı.

En büyük eksikleri süspansiyon ve fren 

Araç satıcıları tarafından “bakımlı” olduğu varsayılan otomobillerin dahi hemen hepsinde belirli eksikler tespit eden Pilot Garage, yürüyen aksam ve fren sistemlerine önem verilmediği bilgisini paylaştı. Sadece periyodik bakım yaptırmanın bir kıstas olmadığının altını çizen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Ortalamaya baktığımızda ağır bakımların maliyetler sebebiyle son 2 yılda daha çok aksatıldığını görüyoruz. Fren sistemi, süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi birçok araçta bakımsız ve bu durum trafikte can ve mal güvenliğini de tehdit edebiliyor. Yanlış yağ-soğutma sıvısı kullanımı, ağır bakımların aksatılması, değişmesi gereken mekanik parçaların değişmemesi sebebiyle bazı araçların mekanik ömrünün zamanından önce kısaldığını da teknik ekibimiz tespit ediyor. Bakımı aksatılan her araç ilerleyen dönemde daha çok masraf çıkararak alıcıları mağdur ediyor.” dedi.

Araç parkı yaş ortalaması 15’e dayandı

Ayrıca alım gücünün düşmesi ve pandemideki tedarik problemlerinin etkisiyle Türkiye araç parkı yaş ortalamasının her yıl artmaya başladığını belirten Cihan Emre, “Araçlar yaşlandıkça, bakım ihtiyacı da aynı oranda artar. Son yıllarda bakımsız araçlarla daha fazla karşılaşmaya başladık. Bu sebeple hem alıcıların ve satıcıların hayatını kolaylaştırmak, şeffaf bir alım-satım sürecine katkı sağlamak hem de trafikteki can ve mal güvenliğini artırmak adına kendi bünyemizde servis hizmetini sunmaya karar verdik. Önceliğimiz 350 bayiye sahip olmanın avantajıyla ülkemizdeki araçları daha bakımlı hale getirmek ve ikinci el araç pazarındaki standartları yükseltmek.” diye konuştu.

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