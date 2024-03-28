1.5 milyarlık 3 villa daha başlangıçmış! İstanbul batarken Ekrem’in serveti uçmuş

Buğra Kardan İstanbul

İmamoğlu’nun 2019’da açıkladığı listede olmayan ve 1 Şubat 2020’de Trabzon Ortahisar’da aldığı ofisin güncel fiyatının 25 milyon lirayı aştığı, İmamoğlu’nun üzerine 26 Mart 2021’de geçen ve Çanakkale Bayramiç’te bulunan tarlanın güncel fiyatının ise 6 milyon lirayı geçtiği belirlendi. İmamoğlu’nun edinim tutarını 277 bin lira olarak duyurduğu Balıkesir Edremit’te kâgir ev ve arsanın da sonradan alındığı ve fiyatının 7 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. İBB Başkanı olduktan sonra İstanbul sürünürken servetini katlayarak uçuran İmamoğlu’nun akçeli işleri, “İstanbul batarken Ekrem ihya olmuş” eleştirisini beraberinde getirdi.

Servetini izah etmeli

İmamoğlu’nun izah edilemeyen servet artışını değerlendiren Siyasal İletişimci Ferhat Murat, “Şu anda ibretle takip ediyoruz ki İmamoğlu’nun mal varlığını konuşmamak ve olayı perdelemek için durmadan Turgut Altınok’a babadan kalan miras konuşuluyor. Herkes çıkıp servetini izah etmeli” dedi.

Yazar Murat Özer ise şunları söyledi: “Zengin olmak kabahat değil. Ancak mal bildirimini tam yapmamasını anlamak mümkün değil. Patronların ve müteahhitlerin havada uçuşan bağışları, para kuleleri, açıklanmayan mal bildirimleri, tüm skandalın odağında da İBB Başkanı var. İmamoğlu’nun artan servetinin ticari gelirlerinden mi, ihalelerden veya kayırdığı müteahhitlerden mi elde ettiğini de bilemiyoruz. Çünkü kaynağı yok.”