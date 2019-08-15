0553 313 94 23

15 metrelik kuyudan kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 15 metrelik boş kuyuya düşen Halil Albatay, itfaiye ekipleri tarafından halatlı sedyeyle kurtarıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:49
15 metrelik kuyudan kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 15 metrelik boş kuyuya düşen Halil Albatay, itfaiye ekipleri tarafından halatlı sedyeyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Albatay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Albatay, genişliği yaklaşık 5 metre ve derinliği de 15 metre olan ucu açık bırakılan kuyuyu fark etmeyerek düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan Albatay’ın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz itfaiyesi ekipleri halat yardımıyla kuyuya indi. Albatay’ı kendi halatına sedyeyle sabitleyen itfaiye eri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda talihsiz adamı düştüğü yerden kurtardı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen ve şans eseri vücudunda kırık olmayan Albatay kontrol amaçlı olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hipokondriyazisi olanlar dikkat
    1. Hipokondriyazisi olanlar dikkat
    2. Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona..
    3. Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel..
    4. (ÖZEL) Maddi imkansızlıklar yüzünden..
    5. 15 metrelik kuyudan kurtarıldı
    6. Badmintoncular Bulgaristan’dan..
    7. İstanbul Havalimanı için kritik karar
    8. FenerbahçeTekdemir transferini..
    9. Erzincan’da okulların onarım işlerini..
    10. Yargıtay nafaka için emsal karar verdi
    11. 'İstanbul’a teşekkür ediyorum'
    12. Donmuş tereyağı kovasında 1 kilo 205..
    13. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    14. Arsızlık, TV dizileriyle..
    15. Bayram sonrası dolar piyasaya nasıl..
    16. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4..
    17. Lampard: Takımımın performansından..
    18. Saç ekimi yaz ayında da tercih ediliyor
    19. MSB açıkladı: ABD'li heyet..
    20. İzmir'de büyük operasyon: 13 kişi..
    21. İran'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü
    22. Sahaya giren Youtuber abone kaybediyor
    23. Gayrimenkule ‘Tasarruf finansman’..
    24. (Özel) Büyükada’daki faytoncularla..
    25. Tortum Çayı ıslahıyla Uzundere’nin..
    26. Brent petrolün varili 59,29 dolar
    27. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    28. Aşırı sağcı devlet Başkanı..
    29. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    30. Elektrik çarpan leylek "trenbulansla"..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı